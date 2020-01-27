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Московская «Коммунарка» становится гетто для инфицированных знаменитостей

Вслед за Львом Лещенко, у которого по данным из разных источников то ли вирус COVID-19, то ли тяжелое воспаление легких, в госпиталь на московской Коммунарке попал известный композитор и поп-исполнитель Игорь Николаев.

У «дельфина» отечественной эстрады обнаружены симптомы тяжелого респираторного заболевания, тест на коронавирус отправлен в соответствующую лабораторию.

По данным светской прессы, Николаев контактировал с Лещенко на вечеринке в честь дня рождения родственницы композитора Игоря Крутого, обнимался-целовался под прицелом объективов телекамер, как принято в кругу столичного бомонда. Там же присутствовал целый список «звезд» подобного пошиба.

Напомним, китайский вирус не щадит и звезд Голливуда. Однако по последним сообщениям, Том Хэнкс с супругой уже вылечились…

(на фото: президент Путин инспектирует Коммунарку)

27 март 13:13 | : Культура / Скандалы

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