Московская «Коммунарка» становится гетто для инфицированных знаменитостей

Вслед за Львом Лещенко, у которого по данным из разных источников то ли вирус COVID-19, то ли тяжелое воспаление легких, в госпиталь на московской Коммунарке попал известный композитор и поп-исполнитель Игорь Николаев.
У «дельфина» отечественной эстрады обнаружены симптомы тяжелого респираторного заболевания, тест на коронавирус отправлен в соответствующую лабораторию.
По данным светской прессы, Николаев контактировал с Лещенко на вечеринке в честь дня рождения родственницы композитора Игоря Крутого, обнимался-целовался под прицелом объективов телекамер, как принято в кругу столичного бомонда. Там же присутствовал целый список «звезд» подобного пошиба.
Напомним, китайский вирус не щадит и звезд Голливуда. Однако по последним сообщениям, Том Хэнкс с супругой уже вылечились…
(на фото: президент Путин инспектирует Коммунарку)