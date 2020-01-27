Голливуд в панике. Том Хэнкс с супругой инфицированы коронавирусом

Новомодная китайская зараза не жалеет никого, в том числе богатых и знаменитых.
Звезда Голливуда, актёр с миллионными гонорарами и статуэтками «Оскар» Том Хэнкс признался, что они с женой Ритой Уилсон подхватили в Австралии коронавирус.
Почувствовав легкое недомогание во время визита на Зеленый континент, супруги, как законопослушные граждане, сдали соответствующий тест. Результат оказался плачевным…
Исполнитель роли Форрест Гампа, ставшей за прошедшие годы почти иконой аутистов, принял взвешенное решение самоизолироваться от общества.
«Существуют определенные протоколы, которые надо соблюдать. Хэнксы решили изолироваться, и перейти под наблюдение врачей на тот срок, который диктует здравоохранение и общественная безопасность. Конечно, это не на один день», - написал актер в Инстаграме.