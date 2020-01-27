От носков до секса. Что получали мужчины на 23 февраля от своих любимых?

Исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у мужчин, какие необычные подарки на 23 февраля они получали. В открытом опросе приняли участие 1000 респондентов из 296 населенных пунктов России.
13% опрошенных называют самым необычным из подарков, которые они получали на День защитника Отечества, носки. 3% мужчин получали в подарок на 23 февраля цветы и различные комнатные растения.
В числе наиболее популярных оригинальных презентов респонденты называли домашних питомцев, игрушки, оружие, парфюм, секс и сладости – по 2%. 19% ответили, что не получали необычных подарков на 23 февраля.