"А Мышка-то герой". Читаем "Репку" по-православному

Участники коллегии Архангельской митрополии по миссионерскому служению протоиерей Евгений Соколов и священник Димитрий Костюченко посетили Каргопольский район.
Миссионеры встретились со школьниками и жителями Кречетово, Ухты и Тихманьги.
Отец Димитрий побеседовал с учениками начального звена. Разговор посвятили поиску нравственных смыслов в русской сказке «Репка»: «Мы говорили об этом произведении, потому что оно знакомо абсолютно всем детям, и именно на примере сказки легко объяснить малышам, что такое нравственные качества человека», — сказал священник.
По словам отца Димитрия, важно отметить, что это произведение делится на несколько частей: в первой "проблему" решают люди, во второй к ним подключаются братья наши меньшие. «Первая мысль приходит о том, что животные в жизни русского человека — важные помощники, и к ним нужно относиться бережно. Далее мы говорили о том, что кошка зовет на помощь мышку, которая приходится ей добычей, а значит, мышка проявила мужество, смелость и жертвенность, откликнувшись на эту просьбу», — продолжил священник.
Отец Димитрий напомнил ребятам, что через зооморфные образы в сказке изображено людское поведение. «Мы пришли к выводу: чтобы сделать общее дело, врагам необходимо примириться. А также каждому важно знать: хоть ты и маленький, но должен быть смелым, и именно твое участие может положительно решить исход дела, — отметил миссионер. — Пусть тебе всего восемь лет, ты можешь многое: помочь родителям по хозяйству, выполнить домашнее задание, подготовиться к контрольной работе в школе, дети в силах пожертвовать собственными развлечениями ради этого».
С учениками среднего и старшего возраста пообщался протоиерей Евгений Соколов. Он рассказал школьникам о духовных законах и обсудил с ними влияние музыки на нравственность человека.
Также архангельские миссионеры побывали в селе Хотенове. Там они встретились с местной православной общиной, поговорили о современных духовных проблемах и ответили на вопросы слушателей.
В Каргополе священники встретились с прихожанами храма Рождества Иоанна Предтечи и поговорили о семье, о том, как воспитывать современных детей в православных традициях и какие духовные траектории избрать.
Миссионерская коллегия Архангельской митрополии была создана в 2016 году по благословению Архиерейского совета митрополии. Председателем назначен протоиерей Евгений Соколов. Задачи коллегии — диалог, взаимодействие и обмен опытом священников и мирян из Архангельской, Котласской, Плесецкой и Нарьян-Марской епархий.
(по материалам Архангельской епархии)