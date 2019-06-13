Большой друг Архангельска Юсуп Разыков стал председателем жюри на «Киношоке-2019»

XXVIII фестиваль «Киношок», в ходе которого покажут фильмы кинематографистов России и стран СНГ, открылся в минувшее воскресенье в Анапе.
В программе киноконкурса пять номинаций: полнометражное кино, короткометражное кино, документальные фильмы, детское кино и телевизионное.
Большое жюри (полный метр) возглавил известный режиссер и сценарист Юсуп Разыков. Кроме того, в рамках кинофорума пройдет спецпоказ его новой работы «Керосин», которая на последнем «Кинотавре» получила приз Гильдии кинокритиков.
Напомним, на Втором Международном кинофестивале ARCTIC OPEN в Архангельске Юсуп Сулейманович получил приз за лучший сценарий («Турецкое седло»). В своём интервью главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку он признался, что ему в какой-то мере стыдно перед жителями Архангельска, что он не живет здесь вместе с ними, и обещал обязательно вернуться в город на Северной Двине. Причем в любом качестве: участником нового кинофорума, председателем или членом жюри, а может быть режиссером, снимающим новый фильм.
Ждем Юсупа в декабре!
P.S. Работы, которые нашему другу предстоит судить на «Киношоке»:
"Аруах" (Казахстан) - российская премьера, режиссер Хуат Ахметов, драма.
"Я подарю тебе победу" (Россия, Армения) - режиссер Арсен Агаджанян (в ролях: Марат Башаров), драма.
"Вернер Груббер" (Молдавия) - российская премьера, режиссер Игорь Садовски, драма, триллер.
"Шыракшы (Киномеханик)" (Казахстан) - российская премьера, режиссер Ермек Турсунов (в ролях: Нина Усатова), драма.
"Оппозиционер" (Россия, Чили) - мировая премьера, режиссер Себастьян Аларкон, последняя работа, сатира, комедия.
"Вера" (Россия, Томск) - Александр Нерадовский - драма, артхаус.
"Черный пес" (Белоруссия) - российская премьера полнометражной версии картины, режиссеры Александр Франскевич-Лайе и Владимир Янковский (в ролях: Владимир Епифанцев, Карина Разумовская, Игорь Сигов, Виктория Маслова), боевик.
"Шарнохой - желтый пес" (Россия/Бурятия) - режиссер Баир Дышенов, драма.
"Горячая лепешка" (Узбекистан) - российская премьера, режиссер Умид Хамдамов, драма.
"Лучшие друзья" (Россия (Чечня)/Индия) - мировая премьера, режиссер Беслан Терекбаев - комедия, детское кино, семейное кино.