Батюшки, «Якорь» и автобус «ЛАЗ». Проект Георгия Гудим-Левковича "Лизины истории"

Бабушка Таня работала кондуктором (об этом уже было рассказ в истории «Кошелек или жизнь»). Дело это было достаточно рутинное, как она говорила: «И вспомнить то особо нечего. Всю смену на ногах, с билетиками да мелочью…» Но про одно событие она любила рассказывать.
Было это полвека тому назад. Бабушке с утра сказали – ее автобус снимают с линии – будет работать на заказе. Ну, снимают, и снимают, не в первый раз. Но заказ оказался весьма необычным – нужно было целый день возить священников, прибывших в Архангельск на епархиальное собрание.
- Папа мой в Бога крепко верил. В детстве меня всегда за руку – и в храм. А тем на Пасху поют – Христос, воскресе из мертвых… А в городе то я уже в церковь не ходила, - рассказывала бабушка. – А тут сразу – больше двух десятков батюшек. Все в рясах черных, с бородами. Страсть то кака…
«Кака така страсть» бабушка не объясняла. Сначала приехать велели «на Бык» - к Ильинскому собору. Там забрали батюшек.
- Я набралась храбрости – подхожу к самому представительному – спрашиваю – куда везти-то? А он мне так ласково отвечает:
– Вас звать-то как?
- Татьяной, - говорю.
- А по отчеству?
- Максимовной…
- Вы нас Татьяна Максимовна пожалуйста доставьте с Божьей помощью сначала к церкви Всех святых, а потому уже в Соломбалу, в храм святого Мартина.
Бабушка вспоминала:
- Вежливо так говорит, а глаза-то так и посверкивают. У всех батюшек кресты, а у него – на груди – круглая такая с иконой Богородицы.
Оказалось, что это был никто иной, как епископ Архангельский и Холмогорский Никон (Фомичев).
Значит, поехали они – сначала на Кузнечевское (Вологодское) кладбище, потом на Соломбальское, - продолжала рассказ бабушка. В церкви мы с ними не ходили, в автобусе ждали. Вот вышли они в Соломбале, я снова спрашиваю: «Теперь то куда». А он так смущаясь говорит: «Нам теперь на трапезу», и помощник его мне на ухо – «В ресторан «Якорь»». Ангелы святы…
Вышли они у «Якоря», мы в автобусе остались. Вдруг прибегает помощник – говорит «Владыка вас велел накормить». Отвел нас с шофером в отдельный зальчик – там стол накрыт для нас. И чего только на нем нет – и колбаса всякая, и рыба, и икра. Пообедали мы, шофер у меня даже вздремнул, пока ждали. Отвезли потом их обратно к Ильинской церкви. Попрощались, и он говорит: «Спасибо вам Татьяна Максимовна. Храни вас Бог!» И в подарок нам с шофером – по большому свертку. Приехали мы на базу, свертки открыли – а там – продукты всякие и по две бутылки «Кагору». Такой он вкусный был, сладкий, никогда потом такого пробовала…
Этот бабушкин рассказ я вспомнил, когда довелось путешествовать по нашей епархии на автобусе в пастырских поездках с владыкой Тихоном. В одной из них, при возвращении из Котласа, на грунтовой дороге у архиерейской машины лопнули сразу два колеса. Чудом автомобиль не перевернулся. Мы ехали следом на весьма древнем «ЛАЗе», наверное, помнящем время, когда бабушка работала кондуктором. Все места были заняты причтом, архиерейским хором, журналистами. Владыка пересаживается в автобус и четыре часа до Архангельска едет стоя, общается с нами, шутит, поет. Ему я эту историю тогда и поведал. А архиепископа Никона тоже довелось увидеть – в начале 1990-х годов в храме святителя Пантелеймона в Сестрорецке. Но пообщаться, увы, не пришлось…