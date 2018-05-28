Василий Ларионов - Виктору Ергину: "Нарушения несущественные... не мешайте работать"

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов принял предложение редакции и дал ответ юрисконсульту Виктору Ергину на претензии:

Выявленные нарушения носят формальный характер и определяются как несущественные. По сути – это наш приобретённый опыт, который будет учитываться при заключении следующих контрактов. Концерт Эмира Кустурицы и множество других прошли успешно, мы с большим вдохновением работаем над тем, чтобы так было и дальше.

Настоятельно рекомендуем не полагаться на кляузные письма, а сделать запрос в КРИ и УФАС, где могут подтвердить, что административные дела в результате проверок НЕ возбуждены, никаких тяжёлых последствий, штрафов и прочих фантазийных катастроф Филармония не претерпела.

Ждём всех на концертах и вновь благодарим за дополнительное упоминание о Поморской филармонии - мы как раз открываем новый 81 сезон!