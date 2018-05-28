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КРИ: С концертом Эмира Кустурицы в Архангельске... было что-то не то

Неутомимый борец с злоупотреблениями в области культуры вообще и Поморской филармонией в частности юрисконсульт Виктор Ергин прислал на адрес редакции ИА RUSNORD копию ответа, якобы полученного им от КРИ Архангельской области:

Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области:

29.08. 2018 г. Исх. № 01-24/831

Уважаемый Виктор Сергеевич!

Сообщаем, что по результатам внеплановой проверки по соблюдению законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области "Поморская филармония" (далее- Заказчик), проведенной по Вашим обращениям в министерство финансов Архангельской области (письмо от 10.08.2018 № 01-06/68) и управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (письмо от 21.08.2018 г.№ 04-11/4184) по вопросу нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) организации выступления Emir Kusturica and The no Smokihg orchestra в количестве 12 человек выявлено нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Материалы проверки переданы должностному лицу контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Руководитель С.В.Карпов подпись

P.S. Редакция напоминает о возможности высказать свое мнение обратной стороне конфликта, в частности, Василию Ларионову.

14 сентябрь 08:43 | : Культура / Скандалы

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