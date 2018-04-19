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"Он умным был". "Пикейные жилеты" из Архангельска рассуждают о Льве Гумилеве

О значимости для современной России концепции Льва Гумилева рассуждают писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

 

Александр Тутов: - Я считаю: Лев Гумилев, сын великих русских поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, участник Великой Отечественной, пострадавший от политических репрессий – величайший ученый, развивавший науку о том, что история – это форма движения материи. Он ввел множество понятий о том, как может развиваться общество: «пассионарность», «субпассионарии» и так далее. И когда читаешь его, начинаешь понимать, что в истории есть определенные законы развития общества, применимые и к нынешней ситуации.

 

Есть пассионарий – умный, талантливый, гениальный, энергичный. И есть те, кто хотят, чтобы, как говорится, «не было войны».

 

Анатолий Беднов: - Обыватели, у которых пассионарность на нуле. И есть субпассионарии, которые неспособны к какой-либо конструктивной работе. Они могут примкнуть к пассионарию, только чтобы пограбить на войне, но жертвовать собой не готовы.

 

А.Т.: - Пассионарии нужны для спасения населения во время войн.

 

А.Б.: - А в мирное время они обычно не востребованы, а часто и преследуются из-за своей неуемной активности, такими были ушкуйники.

 

А.Т.: - У Льва Гумилева подробно расписано, как развивалось наше государство. Отдельная книга этому посвящена.

 

А.Б.: - И не одна: «От Руси до России», «Древняя Русь и Великая степь».

 

 А.Т.: - Там совсем по-другому изложены отношения Руси с Монгольским улусом. До определенного периода не было никакого «ига». Оно появилось после того, как монголы сменили религию и стали давить на русские княжества.

 

Он положительно оценивает деятельность Владимира Крестителя, потому что тот сделал правильный выбор, и Россия благодаря этому простояла тысячу лет.

 

Лев Гумилев подробно написал и о том, как развивались Рим, Греция.

 

А.Б.: - Объяснил, почему Римская империя, которая была в зените могущества, начала распадаться, наступил упадок, стали вторгаться варвары. Просто этнос, народ, как и любой живой организм, рождается, развивается и стареет. И вот римляне, спустя тысячу лет после того, как вышли на арену истории, тоже состарились.

 

И эти процессы можно отследить на примере многих народов. Например, сравним монголов эпохи Чингисхана и население современной Монголии, которое живет вполне благополучно и никого не собирается завоевывать.

 

Или еще один пример: сравним викингов, от которых вся Европа дрожала, и современных респектабельных скандинавов. Вроде народ один, но по характеру совершенно разные, а между ними – тысяча лет истории.

 

То же самое – Франция, которая несколько столетий, до начала девятнадцатого века была сильнейшим государством Европы, постоянно воевала. А в 1940 году французы капитулировали, сдали немцам Париж, хотя военных сил у них было достаточно для продолжения борьбы.

 

А.Т.: - Или история Китая, когда царства постоянно воевали между собой, и доходило до того, что погибало до восьмидесяти процентов населения. То есть Китай много раз переформировывался.

 

У русских хорошо выстраивались отношения с представителями монголоидной расы, которые легко ассимилировались среди русских. Поэтому русские землепроходцы дошли достаточно легко до берегов Тихого океана. А вот с индейцами отношения складывались не очень. Они постоянно нападали на русские поселения в Америке. А вот между испанцами и индейцами отношения складывались легко: испанцы женились на индианках, в результате было создано особое латиноамериканского общество. У англосаксов было совсем другое отношение к индейцам, они уничтожали их.

 

А.Б.: - С чукчами тоже были сложные отношения, постоянно приходилось воевать с ними. А чукчи по происхождению ближе к североамериканским индейцам, чем к народам Азии. Когда-то, еще в каменном веке предки индейцев пришли в Америку из Сибири, а чукчи потом переселились обратно из Америки в Сибирь.

 

Заслуга Льва Гумилева еще и в том, что он сумел объединить историю и географию, показал зависимость истории народа от природной среды, в которой он живет. Эти же идеи есть у русских евразийцев (Савицкого, Трубецкого), которых Гумилев очень уважал, у нашего современника Андрея Паршева («Почему Россия не Америка»).

 

А.Т.: - Представители некоторых своеобразных, якобы «патриотических» организаций пытаются раздувать шумиху вокруг казаков и поморов. Лучше бы они почитали книги Льва Гумилева. У него четко написано, что поморы и казаки – это субэтносы русского народа. Но это не сословия, потому что сословие не имеет таких особенностей в культуре, языке, обычаях…

 

А.Б.: - Сословие – это не этническая, а социальная категория.

 

А.Т.: - Казаки частично являются потомками новгородских ушкуйников, как и поморы. Это отдельные ветви русского народа.

 

Чтобы правильно понимать происходящее, я бы всем рекомендовал читать Льва Гумилева. А тем, кто пытается обвинить казаков и поморов в сепаратизме – тем более, чтобы больше глупостей не говорили.

26 июль 11:39 | : Культура

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