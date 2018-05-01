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Известный рокер об унынии и молитве (видео)

Уныние — это духовная смерть. Такой тезис высказал рок-музыкант, поэт и композитор Вячеслав Бутусов в эфире авторской программы Владимира Легойды «Парсуна».

Рокер обсудил с главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ период неофитства, который проходит каждый верующий. Вячеслав Бутусов рассказал о том, что помогло ему преодолеть этот этап: «Я однажды пришел на исповедь и говорю батюшке: "Отец Иоанн, я столько лет уже нахожусь в каком-то смятении. Меня все гнетет и гнетет. И знаете, так "придавило", что я уже ползать начинаю, в переносном смысле. Когда это уже закончится?" Он говорит: "А с чего ты взял, что должно быть легче? Будет еще труднее". И парадоксально то, что как раз после этого мне вдруг стало легче».

Гость студии признался, что ему зачастую приходится бороться с унынием и рассказал, что именно ему помогает: «Уныние — это жуткий провал. Мне это очень хорошо знакомо, потому что я постоянно этому противостою». По словам Бутусова, ему иногда приходится применять сверхусилия, чтобы «противостоять этому затягиванию в пустоту». «Я нашел такой рецепт: надо молиться. Человек, который молится, уже стоит вне уныния, даже если ему очень плохо», — сказал музыкант.

Отвечая на вопрос Владимира Легойды о необходимости извиняться, Вячеслав Бутусов подчеркнул, что «извиняться нужно». «Но извиняться — это бессмысленное занятие. Потому что, знаете, как у алкоголиков, которые все время извиняются и у них это происходит уже автоматически. То есть, он бутылку откупорил и заранее говорит: "Извините". А вот по-настоящему раскаиваться, просить прощения — вот это вещь полезная», — пояснил он.

В заключение беседы музыкант поделился своим видением смысла жизни. «Мало кто задумывается о том, в чем смысл жизни. В конце концов, это блаженство. …А что такое блаженство? Это состояние радости от того, что ты очень близко к Богу, настолько, что все земное, то, что тебя тяготит, все уже в недоступности», — сказал он.

В своей программе «Парсуна» ее ведущий — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда — беседует о жизни, вере и смыслах с известными людьми: представителями Церкви, деятелями культуры и искусства, учеными.

Структурно каждый выпуск «Парсуны» состоит из 5 тематических блоков: вера, надежда, терпение, прощение и любовь. Эти темы взяты из известной «Молитвы Оптинских старцев», которая завершается обращенными ко Господу словами: «Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить».

Цикл программ «Парсуна» — совместный проект телеканала «Спас» и радио «Комсомольская правда» — выходит в эфире телеканала «Спас» каждое воскресенье в 18:30 и в эфире радио «Комсомольская правда» по пятницам в 18:05.

 

31 май 09:26 | : Культура / Верую

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