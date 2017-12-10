Нас не переформатировать! Пиратство в России имеет советские корни

Россия, как выяснилось, пиратская страна. Пиратская в современном понимании.

Давайте признаемся честно, мы привыкли жить на халяву. С тех самых советских времён. Книги по три рубля… в какой другой стране такое было! Впрочем, книги те, что издавались и печатались несусветными тиражами. Начни сейчас перечислять что названия, что авторов, вы только плечами пожимать будете. А те, что на века… точно помню – «Петербург» Андрея Белого при номинале 2.20 шёл на книжной толкучка у памятника первопечатнику Фёдорову по 20 руб. минимум.

И это то, что издавалось официально. А самиздат… вот, где настоящее пиратство. Там штрафом уже не отделаешься, минимум пять лет мордовских лагерей за антисоветскую агитацию… за «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и того больше. Чтобы вы думали – читали, распространяли… вот, что значит «самая читающая страна». Тут не только тяга к культуре, в основном, тяга к правде. И ещё немаловажный нюанс – принадлежность к группе избранных, даже если не очень понимаешь, что там у Бердяева или Автарханова написано.

Музыка… Фирма грамзаписи «Мелодия» против музыкальной культуры всего мира. Гибкие вкладыши в журнал «Кругозор» с четырьмя песнями Beatles как маленькая дверь в большой мир, миньоны с Высоцким как реверанс общественному мнению, пласт «По волне моей памяти» как лучший презент знакомому мяснику. Магнитоальбомами советская власть принципиально не занималась, вот где настоящая пиратская вольница. За кассету с песнями Галича, может, и не посадят, но из института вылетишь запросто.

Кино… Тут всё монополизировано государством. Цены на билеты смешные – от 25 коп. на дневной до 75 коп. на вечерний, в Америке я от их пяти баксов за cinema ticket чуть умом не тронулся. И с такими ценами наш кинематограф к началу 80-х ухитрялся давать в госказну налогов больше, чем табак… впереди была только водка. Вот, что значит отсутствие прочих массовых развлечений, репертуарный театр ведь не для каждого, и спектакли там идут десятилетиями, весь остальной набор массовых развлечений – разлагающая отрыжка капитализма. Правда, отыгрались в эру видео… когда даже центральные телеканалы гнали ворованные копии, с этого начиналось, кстати, НТВ.

Но мало кто знает, что воровать копии зарубежных фильмов первым начало родное государство. При каждом иностранном посольстве находился отдел культуры, в обязанности которого входила продажа фильмов своей страны на бездонный советский кинорынок. По бросовым, кстати, ценам, лишь бы запустить к нам бациллу их красивой жизни (которая, к слову, всё-таки инфицировала социалистический строй).

Отборочная комиссия, как правило, собиралась на базе Госфильмофонда в Белых столбах (ближнее Подмосковье). После просмотра первой части один из киномехаников рысью мчался вниз в подвал, где стоял под парами копировальный аппарат… и так до конца фильма. Потом традиционно поднимался тост за дружбу между советским и американским (французским, немецким, итальянским…) кинематографом, за культурный обмен… председатель комиссии косился на окошко кинобудки. Как только оттуда давали отмашку, произносилось дежурное –«…но, к сожалению, для нашего проката этот фильм не подходит по ряду идеологических причин, ждём от вас других предложений». А потом мы удивлялись, почему во ВГИКе и в просмотровых залах «Мосфильма» нам крутили шедевры мирового кинематографа в чёрно-белом варианте (техника перегона была несовершенна).

К чему это я? К тому: Согласно отчету компании, работающей в сфере защиты интеллектуальной собственности, посещаемость пиратских сайтов в мире по итогам 2017 года выросла на 1,6% и составила 300,2 млрд визитов. Так, в США число визитов на сайты с нелегальным контентом оценивается в 27,9 млрд, в России - в 20,6 млрд, в Индии - в 17 млрд. В десятку рейтинга также вошли Бразилия, Турция, Япония, Франция, Индонезия, Германия и Великобритания. При этом посещаемость из России выросла к уровню 2016 года почти в полтора раза.

То есть, наша страна в этом рейтинге на втором почётном месте… почётном ли?

Ясно, что на пиратских сайтах что-то скачивают – музыку, книги, фильмы. От простоты действия или от жадности? Скорее, второе, «халява, приди!» давно стало национальным слоганом. У меня лично, например, есть оправдание – в наши кинотеатры колясочнику попасть крайне проблематично. Особенно классической постройки, в тех, сегодня изруганных, что расположены на верхних этажах торговых центров, хотя бы просторные лифты есть. Но я же откупаюсь от создателей тем, что потом пишу рецензии… и заметьте, мне за эту работу никто отдельно не платит.

Жалобы естественно, поступают от правообладателей контентом – нас грабят! Но вот, что примечательно, в 2014 году Еврокомиссия заказала исследование, которое было посвящено оценке влияния пиратства на легальный рынок цифрового контента, и гипотеза о прямом или существенном влиянии не подтвердилась.

А причина проста. Если книги, музыка или видеоигры достаются нелегально, но нравятся потребителю - повышается шанс того, что они будут приобретены легально, так утверждают аналитики этого рынка. Касается, прежде всего, молодых авторов, они через пиратские скачивания (денег не платишь) приобретают известность и популярность, которая в итоге монетизируется. Вот с кино сложнее, именно фильмы после нелегального просмотра редко приобретают, будь то в форме легальной копии или похода в кинотеатр. Но тут эксперты ссылаются на дороговизну билетов и общее низкое качество кинопродукции – редко кому захочется повторно смотреть такое г… даже забесплатно.

Здравомыслящие люди говорят о балансе интересов – когда приобретаешь качественную продукцию за разумные деньги. Роскомнадзор что-то периодически блокирует… а оно снова появляется в другом месте. На мой взгляд, абсолютно бесполезное занятие в нашей стране доморощенных гениев.

Остальное… наше дело. Что захотим, то и будем воротить. Россия…

Леонид Черток