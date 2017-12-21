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Сегодня у Архангельска есть возможность пообщаться с киногением

Сегодня в Камерном зале Поморской филармонии в 18.30 состоится встреча с кинорежиссёром, сценаристом, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, народным артистом России и любимцем международных кинофорумов Александром Сокуровым.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Открытая книга».

Планируется живое общение с киноклассиком, а также презентация его книги и показ фильма «Читаем блокадную книгу».

Собранные за билеты деньги пойдут на благотворительные цели.

Киносправка:

Александр Николаевич Сокуров - советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), народный артист России (2004), заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.  На сегодняшний день снял более 50 художественных и документальных лент, большинство из которых отмечены номинациями и кинопризами.

Тарковский о Сокурове:

Посмотри картину, которая называется „Одинокий голос человека“... Играют у него в этом фильме не актёры и даже не любители, а просто люди с улицы. При этом там есть какой-то странный стиль, срез — какие-то странные аспекты, там есть куски, которым я просто, не скрывая, завидую, потому что мне так никогда не снять... Я могу сказать, что в каких-то других сценах я мог бы подняться и выше, но такого я никогда не делал... Там есть кусок черно-белый, снятый рапидом и... немой. Это даже не один кадр. Там четыре гениальных кадра. ...ты знаешь, что только за одну эту картину... Ты помнишь Виго?.. Он сделал две картины, и он уже гений, он остался в веках... Уровень! Ты помнишь „Ноль за поведение“? У Сокурова есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные вроде, несвязные... Но... гений! Рука гения..
30 январь 12:23 | : Культура

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