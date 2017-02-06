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Учитель спрашивает: Нужен ли учебник министра Мединского Архангельску и области?

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина (в недалеком прошлом работник народного образования):

Прокуратуре на заметку!

Наконец-то стала понятна основная причина приезда министра Мединского в Архангельск - презентация своего учебника по военной истории России.

Читаю на сайте "Регион 29":
"Министр культуры РФ выразил надежду, что пособие, изданное при его непосредственном участии, скоро появится во всех школах Архангельска".
https://region29.ru/2017/05/03/5909ae122817ca203a00834d.html

Появится во всех школах Архангельска???

Появится во всех школах Архангельской области!!!

Благодаря господам Прокопьевой, Скубенко, Ковалёву.

А этот учебник Мединского есть в Федеральном перечне учебников на 2017-2018 учебный год, утверждённом Минобрнауки России?

 А на какие деньги будет приобретаться этот так называемый учебник?
На бюджетные? Или родителей обяжут покупать?

Читаю дальше. Ещё интереснее:
"Три года над изданием трудился коллектив учёных-историков, воплощавших в жизнь идеи Владимира Мединского..., который выступил в роли главного редактора издания".

А вот и идеи Мединского:
"Некоторые учебники истории, по которым я учился, навевали скуку. Учебник должен провоцировать интерес к изучению темы, подтолкнуть ученика к тому, чтобы ещё что-то узнать: посмотреть кино, залезть в интернет, поглубже заинтересоваться каким-то вопросом... Наша сверхзадача — чтобы, прочитав учебник, ученик испытал гордость за свою армию, за свою страну, за своих предков... Но одного боевого оружия недостаточно. Важно, чтобы боец был вооружён морально. Для этого и выпущен этот учебник".

Действия Прокопьевой, Скубенко, Ковалёва спровоцировали меня написать этот пост под названием "Прокуратуре на заметку!" Не коррупционная ли составляющая прослеживается? Может, и не от большого ума: прочитали учебник Мединского и морально вооружились.

Но проверить надо!

05 май 10:33 | : Культура

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