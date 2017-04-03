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Большой Пасхальный фестиваль открылся в Архангельске

Большой Пасхальный фестиваль с аншлагом открылся в Архангельске. Гостей музыкального праздника поприветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

«После Своего Воскресения Христос в первую очередь явился Пречистой Деве Марии и женам-мироносицам, — сказал владыка. — Это самые лучшие женщины, которые были с Ним при Кресте и не оставили до самого конца. Господь сказал, что Ему радостно пребывать среди них. Сегодня этот зал наполнили в основном женщины, каждая из которых, если идет со Христом, тоже мироносица. И здесь тоже радостно находиться».

Владыка отметил, что пасхальная радость у разных людей отличается: «Радости иных нет предела, чья-то радость не очень велика, а некоторые совсем не имеют радости. Самое главное здесь — духовная составляющая. Если мы на связи с Богом, то радости больше. Если погружаемся в суету земную, радости становится меньше. Когда слушаем духовные песнопения, соединяемся с Господом через молитву, то и радости в сердце становится больше. Я желаю, чтобы радость от услышанного мы принесли в дома, поделились ею с близкими, чтобы люди, глядя в наши глаза, слыша слова, видя наши действия, сказали: "Воистину у них Христос Воскрес!"»

На сцену малого зала филармонии вышел прославленный коллектив — патриарший хор Данилова монастыря. Певцы исполнили как духовные произведения разных стилей и жанров, так и светские казачьи песни.

Художественный руководитель хора Георгий Сафонов поблагодарил северян за теплый прием, пожелав Архангельску развития и модернизации. «Я желаю вашему городу, чтобы тут появился такой же по красоте и акустике зал, но больше раза в четыре или в пять, чтобы вмещать всех желающих. Я с 1988 года бываю здесь с разными коллективами, выступаем в Кирхе. Знаю, что кто-то остается без билетов, не попадает на концерты. Хотелось бы, чтобы с Божией помощью построили зал для жителей благословенного города. Будем об этом молиться!»

Георгий Сафонов пожелал северянам процветания и благоденствия: «Желаем вам здравия, долгоденствия, благополучия, пасхальной радости, но больше всего желаем, чтобы в ваших сердцах, душах и домах царили добро, тепло, любовь, мир, тишина, покой и свет, который нам подарил Спаситель Воскресший. Чтобы этот свет в нас не угасал, разгорался с большей силой, чтобы побеждал тьму, которая окружает нашу страну и каждого из нас. Чтобы этим светом мы освещали тех, кто рядом. Пусть Господь посылает больше своей милости на ваши помыслы!». 

 (по материалам пресс-службы Архангельской епархии)

20 апрель 10:07 | : Культура / Верую

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