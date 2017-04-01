На Шарап! Еще одна тайна поморского названия

В заметке «Течёт река Чача» (http://rusnord.ru/culture/38137-t-echet-reka-chacha-tayna-pomorskih-nazvaniy.html ) упомянут топонимический парадокс: девяностокилометровая река Чача (Холмогорский район) в месте слияния с небольшой (18 км.) рекой Ендюгой вдруг образует неприлично короткую (4 км.) речку Шарапиху (на снимке). По логике в Емцу должна впадать именно Чача, а не Шарапиха.
Когда, кем, почему, за какие «заслуги» устьевому отрезку длинной реки присвоено это имя?
В топонимике (наука о происхождении географических названий) существует термин «метонимия», означающий «перенос названия с одного географического объекта на другой». Обычно от названий рек и озёр получали имена, возникшие на их берегах деревни, сёла и города. Примеры: река Емца и село Емецк, река Тверца - город Тверь, река Москва - город Москва. И т.д.
На обороте пятого листа «Переписной книги Антониево-Сийского монастыря» (ныне территория МО «Емецкое» - авт.) приведены выписки «из Двинских переписных книг переписи стольника Афанасия Фанвисина (будущий Самарский воевода, дядя Д.И.Фонвизина – авт.) да подьячего Федора Замятина 1678 года в Двинском уезде монастырь живоначальные троицы Антониевы пустыни Сийского чюдотворца на острову на Михайлове озере». В частности, описаны села и деревни Сийского монастыря в разных станах и волостях. В их числе упоминается село Шарапово.
Где оно находилось? По-видимому, на берегах речки Шарапихи, поскольку других сёл с таким названием в истории Архангельской губернии не встречается.
Следует сказать, что на Север стекались всякие люди, в том числе и авантюристы. В двинских легендах и летописях упоминается страсть некоторых из них к разбою. В частности сохранились предания о разбойниках - «хаврах», живших на противоположном от Емецка, высоком правом берегу Двины. Существует даже народная версия о происхождении названия «Хаврогоры» от указанного имени лихих людей.
Впрочем, это тема другого «расследования». Вернёмся на Шарапиху.
В словаре Владимира Даля читаем: «шерап, условный грабеж; взять на-шарап, поднять на шарап, на поток, поточить (стар. новг.), разграбить, расхватать по рукам, что кому попадется. Шарап, ребята! призыв на расхват, на расхищенье». (Отсюда, возможно, и жаргонное «на шару», в значении «бесплатно»?).
Если взглянуть на карту или спутниковый снимок местности, по которой течёт Шарапиха, а также находятся некогда входившиее в село Шарапово деревни Задворье, Малое и Большое село, можно увидеть некое подобие узкого горлышка: с правой стороны (вниз по течению) Северная Двина, её многочисленные протоки и озёра; с левой – речка Шарапиха.
Московский тракт, проходивший до 70-х годов прошлого века по Емецкому лугу вдоль Шарапихи, «влезал» в это естественное сужение. Путники, купцы, идущие по тракту на юг или север по неволе попадали в него. А Северную Двину, как сказано выше, «контролировали» хавры.
С левого, высокого берега Шарапихи обозы, телеги, пешие и конные были видны как на ладони. Лодки с добром, плывущие вниз и вверх по Чаче также легко перехватывались на Шарапихе. По речке после грабежа можно было скатиться на лёгких судах в Емцу и затеряться где-либо в двинских протоках. Но, может быть, кто-то из разбойников жил в одной из близлежащих деревень и там прятал награбленное?
Не потому ли речка получила «разбойничье» название?
На приведённую версию можно привести контрдовод: мол, село названо по имени первого поселенца.
Только вот в древнерусском именослове нет имени Шарап. Оно имеется у татар и означает «вино», «честь, слава». По мнению исследователей, фамилия Шерапов (Шарапов) относится к серии фамилий гренадеров из татар, жалованных императрицей Елизаветой Петровной в 1741 году в дворянское достоинство.
Но «емецкие» названия Шарапиха и Шарапово гораздо старше этих фамилий, да и крепостных (помещичьих) крестьян на Русском Севере не было.
Потому и предложенная гипотеза происхождения имени речки имеет право на существование. Впрочем, автор не огорчится, если она будет опровергнута другими исследователями.
«Какой толк от этого? Знание истории денег не даёт» - именно так комментируют подобного рода информацию практичные люди.
Что им ответить?
Можно напомнить о прописных истинах: «Кто владеет прошлым - владеет будущим, кто владеет настоящим - владеет прошлым».
Или завести разговор о бизнесе, доходности туризма в других странах.
Закономерен вопрос: на что можно заманить капризного туриста?
Ответ: на тайну. Яркий пример таковой – «Лох-Несс». Первую часть (лох) можно не комментировать, от второй (Несс) получил кличку, возможно, не существующий ящер. Именно на тайну ящера «клюют» многие туристы. В их числе и указанные в первой половине названия.
На территории Архангельской области, других земель и весей российских «лохнессов» великое множество. Есть, кстати, в междуречье рек Пинеги и Северной Двины и озеро Ящера. О нём в следующих заметках.
Как «продавать» тайну Шарапихи?
Ответ лежит «на поверхности реки» - реализация лишь одной предложенной гипотезы позволит привлечь энергичных людей в ролевую игру с условным названием «На шарап!».
Инфраструктура за вами, господа предприниматели! Кому быть разбойником, кто будет купцом, участники игры сами решат.
Александр Чашев