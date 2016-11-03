Кощей из Емецка

В «Списке населённых местностей по церковным приходам в Емецком регионе (Архангельская губерния) за 1888 год» встретилось зловещее название деревни – Кощеиха. Располагалась она рядом со старинным селом Емецком. В прошлом веке деревня вошла в состав села. Название её сохранилось лишь в памяти стариков. Уходят они. Забудется и таинственное название. Любопытно, что оно могло означать?
Разумеется, в первую очередь вспоминается сказочный Кощей Бессмертный.
Существует мнение, что начало «кощейниане» положил А.С.Пушкин. Он придумал (или использовал?) образ худого высокого старика, скупого царя («там царь Кащей над златом чахнет»). Худощавый дедуля ездит на волшебном говорящем коне. Специализируется на похищении невест главных героев сказок. Является сильнейшим колдуном. В сказке «Иван Соснович» превращает в камень целое царство. В другой («Царевна-лягушка») наряжает царевну в лягушачью кожу. В третьей («Елена Прекрасная») превращает Ивана Царевича в орех. В четвёртой («Царевна-Змея») превращает царевну в змею. Сам любит иногда бывать вороном. Его нельзя победить как обычного смертного. Требуются специальные знания. «Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт». Во многих сказках говорится и о незавидной доле Кощея, триста лет опутанного цепями в заточении.
Кто же он такой, этот, претендующий на вечную жизнь, супердед? Откуда он черпает свою якобы тёмную энергию? Что означает его имя?
Старославянское слово кощь (кошть) переводится как «сухой», «худой», «тощий». Те же значения имеет славянское мужское имя Кощей. Есть версия, согласно которой наш герой воплощал мифологический образ зимы. Его смерть означала приход весны. Но зима, с её окостеневшей от лютого холода природой, приходит вновь и вновь. В этом смысле Кощей бессмертен.
Как он «попал» на Север?
Возможно, основал под селом Емецком одну из многочисленных резиденций? Рядом с Ледовитым океаном зима, а, следовательно, и его жизнь, длится дольше.
А был ли там Кощей? Может быть, под Емецком остались следы кощуна?
Древним русским словом кощуны (кощюны, кощунники) назывались сказители былин. Кощунословие – повествование о жизни славян дохристианской Руси. Пришедшие на русскую землю иностранцы-христиане вложили в эти слова негативный смысл. Слово кощей получило у них значение «раб», «пленник». В словаре Брокгауза и Ефрона находим: «Кощунство, публично оказанное неуважение к священным предметам и обрядам христианской церкви; по русскому праву (Уложение о наказаниях ст. 182) карается тюремным заключением от 4—8 мес. или арестом от 3 недель до 3 мес.». Это уже начало XX гуманного века. Наказания в предыдущие века были гораздо страшнее. Иноземные боги и святые вытеснили родных кумиров. Попы (память отцов предавшие) превратили их в злодеев. Так, мудрая ведающая мать стала злой ведьмой. Кощун – кощеем-рабом. Но русский дух бессмертен. Так же как русские былины и их хранители - кощуны, волхвы. Их преемниками стали скоморохи. На северной земле память о них осталась в названии озера. Озеро Скоморошье находится на водоразделе Северной Двины и Пинеги.
Где располагалась емецкая Кощеиха?
Если продвигаться от центра Емецка в сторону автодороги М-8 (Москва-Архангельск) по улице Горончаровского, миновать перекрёсток, образованный этими дорогой и улицей, то первая возвышенность укажет место деревни.
Почему она так называлась?
Многие деревни получали названия от имени её основателя. Следует сказать, что мужское славянское имя Кощей встречается во многих документах русского средневековья. Потомки носителей этого имени получили фамилию Кощеев. От имён их предков получили названия деревни. Они встречаются в Вологодской, Владимирской, Ивановской, Московской, Ярославской и других областях. Тверская область даже провозгласила себя родиной Кощея Бессмертного.
Возможно, мужик по имени Кощей срубил дом рядом с селом, увековечив этим действием своё имя? …Или?
Подсказка нашлась в Первой описи (1565 г.) Антониево-Сийского монастыря (20 вёрст к северу от Емецка): «в Емецком стану у большого села на реке Емце имелся монастырек девичь (женский) Иоанна Предтечи, а в вотчинки у того монастыря было четыре деревни живущих... та церковь Иоанна Предтечи стоит на монастырской земли на Никулиной деревне и Кощеевой горе».
Полвека спустя (1621 г.) ещё одно упоминание - в Жалованной грамоте Сийскому Антониеву монастырю: «Та церковь Иванна Предтечи стоит на монастырьской земли на Никулинской деревни и Кощеевы горы».
Таким образом, Кощеева гора дала имя основанной на ней деревне. Кто и когда так назвал гору?
Язычество (термин первых на Руси христиан-греков, обособившихся от некрещёного русского народа) на Севере пустило прочные корни. Бежали сюда вольнолюбивые новгородцы, не принявшие чужую религию. Несли с собой песни и былины. Пели, сказывали их кощуны, волхвы, баяны, скоморохи. В самом селе, под главами христианских церквей, это было делать нельзя. Кощунство! А вот за его пределами? Почему бы и нет.
Есть ещё одна версия этимологии названия горы. Горка невысокая, невзрачная. Могла казаться «худой», «тощей». Или кощей.
Где же истина?
В топонимике её найти очень трудно. Увы, не призвать к ответу авторов и соавторов того или иного названия и многочисленных его переименований.
Какова практическая польза от приведённой информации?
Для начала надо вернуть из небытия название деревни. Поставить памятный знак на её месте. Затем можно воздвигнуть памятник герою, давшему ей название. Объявить конкурс баек про именитого земляка. А далее зависит от фантазии емчан. Бар «Кощей (Кощюн) Бессмертный». Концертный зал для выступлений наследников кощунов. Местное молоко, гарантирующее бессмертие. Сувениры с изображением героя. Туристы их покупающие. И т.д. и т.п. Пусть сказочный образ из прошлого работает на будущее.
Александр Чашев