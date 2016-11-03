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"Вольное дело": В Ненецком округе добивают рынок печатных СМИ

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода продолжает тему разрушения издательского рынка в Ненецком автономном округе.

Есть мнение, что Департамент региональной политики администрации Ненецкого автономного округа прикрывает махинации чиновной братвы местного губернатора Игоря Кошина, которые потратили в личных интересах бюджетные деньги, выделенные на выполнение государственного задания.

Чиновники 24 ноября 2016 года приняли распоряжение №253 «О внесении изменений в государственное задание ГБУ НАО «Издательский дом НАО», снимающее ответственность как с исполнителя госзадания, так и с департамента.

«Издательский дом НАО» должен был выпустить:

— газету «Нэрм юн» («Вести Заполярья»), разовый тираж – 600, количество выпусков – 4, периодичность – 1 издание в квартал.

Нет ни одного выпуска. То есть — департамент исключает вообще весь выпуск.

— журнал «Сава Юн» («Хорошие вести»), разовый тираж – 600, количество выпусков – 4, периодичность – 1 журнал в квартал, единственный номер вышел 22 июля 2016 г (3 квартал вместо первого) — больше журнал не выходил.

Департамент меняет количество выпусков с 4 на 2 и меняет периодичность с квартала на полугодие.

— журнал «Высокий возраст», разовый тираж – 600, количество выпусков – 4, количество страниц – 36, периодичность – 1 журнал в квартал.

Единственный номер вышел 06 июня 2016 г (конец 2 квартал вместо первого), больше журнал не выходил. Департамент меняет количество выпусков с 4 на 2 и меняет периодичность с квартала на полугодие.

— 3600 информационных материалов в сетевом издании «НАО – 24», периодичность выпуска материалов 5 раз в неделю по рабочим дням.

Департамент уменьшает количество информации с 3600 на 2600.

Полностью материал читайте здесь.

Напомним, что тему приХватизации издательского рынка соседнего округа уже поднималась членами «Вольного дела», тогда речь шла о печальной судьбе газеты «Нарьяна вындер».

 

06 февраль 11:32 | : Культура / Скандалы

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