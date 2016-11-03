Чтобы не забывали. Архангельский интернет-проект "Памяти Холокоста" презентуют в Москве

Школьный интернет-проект «Памяти Холокоста», созданный архангельским учителем истории и его учениками, о чем мы писали ранее, будет представлен в Москве 27 января в День памяти жертв Холокоста.
Об этом сообщает сайт lehaim.ru:
Лидия Калинина, учащаяся гимназии №3 г. Архангельска:
– Чем больше людей будут знать об этом, тем больше шансов не повторить таких страшных событий. И поэтому важно помнить об этом.
Работа над интернет-порталом “Памяти Холокоста”, рассказывают школьники, длилась несколько месяцев. Старшеклассники вместе с историком Михаилом Копицей изучали архивные документы, собирали фотографии и статьи, которые рассказывают о жестокостях фашистского режима.
Михаил Копица, учитель истории гимназии №3 г. Архангельска (автор идеи и главный вдохновитель проекта):
– К сожалению, Холокост, как мне кажется, воспринимается именно как еврейская проблема, еврейская тема. Хотя, на самом деле, это о всех. Потому что ситуация, в которой оказались евреи Европы во Второй мировой войне, может оказаться любое меньшинство. Абсолютно любое. Неважно, как его будут маркировать.
К работе над сайтом памяти подключились не только школьники и учителя. В числе соавторов – известный архангельский журналист и художник Евгений Тенетов. Ужасы и боль Холокоста он изобразил в серии графических картин. Работа была непростой, признаётся Евгений.
Евгений Тенетов, журналист, художник:
– То, что случилось с евреями в 30-40 годы, это же совсем не так давно было. А если это было буквально недавно, значит это может повториться в любой момент.
Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области:
– Кто-то может сказать, что это не детская тема, потому что это одна из самых страшных трагедий ХХ века. Но вот именно отзвук в детских душах, сердцах, и то, что эта тема возникла и идёт, инициирована непосредственно учениками 3 гимназии. Конечно, она поддержана министерством культуры.
Считаем нужным заметить, что не все коллеги-журналисты положительно отнеслись к данному проекту, повторяя известный тезис о том, что в фашистских концлагерях гибли не только представители еврейской нации.
Что ж, когда тебя самого не коснулось…