В Архангельске награждают победителей конкурса среди региональных СМИ

Сегодня, в День российской печати, в Гостиных дворах Архангельска проходит награждение победителей региональных конкурсов СМИ.
В этом году на конкурс было представлено более ста работ из почти тридцати редакций. Он проводился по шести номинациям.
В номинации «Курсом на Север!», в которой были представлены материалы об освоении Арктики, туристических проектах, природе, экологии и людях Русского Севера, победителем стал материал ИА «Регион 29» «Порженский погост: труднодоступный центр вселенной». Автор – Константин Горчаков.
В номинации «Конвой, прорвавшийся сквозь время», посвящённой юбилею прихода в Архангельск первого союзного конвоя, победителем стал специальный проект «Дервиш-75» ГТРК
Лучшим в номинации «Предприниматель – это перспективно!» признан материал «Сохранить кусочек России» главного редактора лешуконской газеты «Звезда» Ольги Скирухи.
В номинации «Среда обитания» рассматривались материалы, рассказывающие о жилищно-коммунальной отрасли. Победителем в ней стал материал Ольги Козицыной «Людям хочется тепла» (информационное агентство «Северная неделя», г. Северодвинск).
Ещё одна номинация – «Жизнь без границ» – была посвящена людям с ограниченными возможностями. Лучшим материалом на эту тему стал очерк «Носят на руках и души не чают» Екатерины Курзеневой из газеты «Северный рабочий».
В номинации «КиноТеатр» оценивались работы, направленные на формирование общественного интереса к сфере культуры, особенно – русскому кинематографу и театру. Победил в этой номинации сюжет «Памятные роли» Ксении Юдиной и оператора Семена Самигуллина («Северодвинский Медиа Центр»).
Благодарственное письмо губернатора Архангельской области за большой личный вклад и творческий подход в информационное освещение деятельности органов государственной безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму было вручено корреспонденту ГТРК «Поморье» Юлии Ершовой.
Губернаторские часы были вручены главному режиссёру – заместителю начальника службы телевизионных программ филиала ВГТРК ГТРК «Поморье» Игорю Жданову.
Конкурсная комиссия сочла возможным, помимо победителей, особо отметить еще ряд материалов.
В номинации «Курсом на север»: материал «И тут, и там в Устьянском районе», телерадиокомпания «Поморье», авторский коллектив – Анастасия Ломакина, Игорь Истомин, Наталья Попова.
В номинации «Предприниматель – это перспективно» комиссия особо отмечает материал «Почти как дома» Натальи Трофимовой, газета «Северный рабочий».
В номинации «Среда обитания» отмечен материал «За тепло в подвале заплатит собственник», автор – Лариса Батяева, газета «Вечерний Котлас».
В номинации «Жизнь без границ» комиссией особо отмечен материал «Нечужие дети», ГТРК «Поморье», авторский коллектив Юлия Ершова, Игорь Истомин, Наталья Наволоцкая.
В номинации «КиноТеатр» отмечен материал «Соблазнить за пять дней», автор Любовь Завадская, газета «Вечерний Котлас».
Кроме того, были вручены профессиональные награды регионального отделения Союза журналистов:
– Приз «ЗОЛОТОЕ ПЕРО СЕВЕРА» получил Алексей Серов, корреспондент радио "Поморье";
– Приз «ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ (ИМ. ВЛАДИМИРА ТЮРИНА)» получает Станислав Зелянин, корреспондент газеты «Северный рабочий»;
– Приз «ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» получает член правления Архангельского отделения Союза журналистов России Виктор Толкачев.