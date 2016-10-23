Кенозерский национальный паркт отмечает первые четверть века

25 лет назад, 28 декабря 1991 года, был создан Кенозерский национальный парк. Кенозерье – уникальная заповедная территория в Архангельской области, где в поразительном единстве слились Природа, Культура и Человек.
Сегодня Парк – один из флагманов заповедной системы России, это бережно хранимое природное наследие и традиции природопользования, это свыше 100 объектов культурного наследия и знаменитые кенозерские «небеса», это богатейший этнографический материал. «Впервые» и «единственный» – так можно сказать о самых разных направлениях работы Кенозерского национального парка, который все эти 25 лет находится под управлением своего бессменного руководителя – Елены Шатковской.
С момента создания Парка главной задачей было – спасти от вымирания деревни Кенозерья. Без этого невозможно было сохранить культуру Русского Севера, сделать её достоянием страны. Поэтому первым объектом, который построил Парк, стал не офис, не гостевой дом, а начальная школа в деревне Усть-Поча. «Создание Парка совпало со временем, когда рухнул Советский Союз, разваливалась промышленность, сельское хозяйство, – рассказывает Елена Флегонтовна. – Вопросы сохранения наследия мало кого волновали. Ни у нас, ни у органов власти, ни у местных жителей не было никакого опыта работы в этих условиях. Многое приходилось делать впервые, на ходу решать жизненно-важные вопросы. Без этого нам было бы не сохранить богатое наследие традиционной культуры. Вымерли бы деревни – была бы потеряна историческая самобытность этих мест».
За эти годы Кенозерский национальный парк стал главным работодателем для местных жителей: 112 кенозер и лекшмозер работает в его штате, ещё около 100 человек привлекается ежегодно по различным договорам. Он стал первым в России национальным парком, двигающемся по пути устойчивого жизнеообеспечения местного населения.
Кенозерский парк – единственный в России – взял на свой баланс более 100 памятников архитектуры и имеет в своём оперативном управлении свыше 10000 движимых памятников истории и культуры, составляющих музейный фонд. За четвертьвековую историю на территории полностью отреставрированы 20 памятников деревянной архитектуры, впервые в мире осуществлен лифтинг 200-тонной летней шатровой церкви 1700 года, восстановлена действующая водяная мельница образца XIX-начала XX вв., были приобретены и отремонтированы более 10 старинных крестьянских домов в отдаленных деревнях.
В партнерстве с ведущими научными центрами России, Норвегии, Швеции, Финляндии ведется изучение природы и культуры. Национальный парк оказывает содействие социально-экономическому развитию населённых пунктов в его границах и на прилегающих территориях. Сотрудники Парка сохраняют леса от пожаров и незаконной рубки, ведут борьбу с браконьерством, несанкционированным передвижением транспортных средств, обеспечением санитарных норм.
Все это позволило развивать различные направления туризма – научного, познавательного, социального, экологического. Сейчас в Парке 16 гостиниц и гостевых домов, три туристические базы, семь лесных приютов, обустроены 83 туристические стоянки. Единовременная вместимость всей инфраструктуры гостеприимства составляет 1365 человек. Развитие организованного туризма – это значимая эколого- и культурно-просветительская работа, а также создание новых рабочих мест и дополнительных источников доходов для дальнейшего развития.
В этом году, посещая Кенозерье, Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ отметил, что деятельность Кенозерского парка по сохранению наследия и использования его в качестве ресурса развития территории уникальна, и этот опыт должен стать ориентиром для других национальных парков, подведомственных Минприроды России. «Это не алмаз в короне заповедной системы России, это и есть корона заповедной системы, украшенная россыпью многих драгоценных камней», – заявил министр.