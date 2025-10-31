Вверх
Митрополит Архангельский Корнилий сослужил Патриарху Кириллу в день годовщины интронизации

1 февраля Русская Православная Церковь молитвенно отметила 17-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественное богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил сам Предстоятель.

В праздничной Литургии принял участие и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Он вошёл в сонм архиереев Московского Патриархата, сослуживших Его Святейшеству в этот знаменательный день.

Богослужение собрало представителей высшего духовенства, поместных Православных Церквей, государственных деятелей и многочисленных верующих. Патриарх Кирилл совершил литургию в интронизационных облачениях и с копией жезла святителя Петра, а по её окончании обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Участие в этом общероссийском торжестве главы Архангельской митрополии подчеркивает единство Церкви и значимость Поморской епархии в её жизни.

