Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Евгения Соколова

К родным, близким, духовным чадам и прихожанам домового храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при Северном (Арктическом) федеральном университете обратился митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. В своём слове владыка выразил глубокую скорбь в связи с кончиной протоиерея Евгения Соколова.

Отец Евгений посвятил служению Богу и Церкви тридцать лет жизни. Он был рукоположен в сан диакона в 1996 году, а через два года — в сан пресвитера. Начинал своё пастырское служение в Покровском храме города Новодвинска. В 2001 году был переведён в посёлок Ерцево Коношского района, где стал настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Осенью 2003 года протоиерей Евгений был назначен настоятелем домового храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при Поморском государственном университете (ныне САФУ) и одновременно возглавил миссионерский отдел Архангельской и Холмогорской епархии. Позже, когда в стенах университета был возрождён храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, он также стал его настоятелем. Отец Евгений нёс своё служение до последних дней.

Почивший пастырь был инициатором многих значимых проектов в епархии. При его активном участии начали работу богословские курсы, проводились Иоанновские чтения и православные фестивали бардовской песни, устраивались балы. Благодаря его трудам открылось православное кафе «Три свечи», появились епархиальные каналы и проповеди священников в социальных сетях. Многие его инициативы были направлены на духовно-нравственное воспитание паствы как в Архангельской области, так и за её пределами.

«Господь да примет с любовью душу новопреставленного Своего служителя — протоиерея Евгения, простив ему всякое согрешение, — говорится в обращении митрополита Корнилия. — Всех же скорбящих о его кончине да утешит и укрепит, чтобы с упованием на милость Божию пережить эту утрату».

С искренними соболезнованиями,

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий