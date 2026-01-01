Вверх
Ушел из жизни главный миссионер Архангельской епархии

Речь об отце Евгении (Соколове), о его кончине (после продолжительной болезни) сообщила младшая дочь.

Протоиерей Евгений Соколов - руководитель миссионерского отдела, настоятель домового храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при САФУ им М.В. Ломоносова, настоятель храма святителя Николая Чудотворца п. Дорожников, секретарь дисциплинарно-ставленнической комиссии.

Протоиерей Евгений Митрофанович Соколов родился 28 января 1951 года в поселке Волошка Коношского района Архангельской области. В роду, по линии отца, шесть поколений священников. Дед, священник Петр Соколов, был дважды судим за антисоветскую деятельность. В 1925 году сослан на пять лет в сибирскую ссылку, а в 1937 году вторично приговорен к 10 годам лишения свободы без права переписки. Причина обвинения: продолжал за богослужением поминать убиенных Николая, Александру, Ольгу, Татиану, Марию, Анастасию и Алексея (Семью Царственных Страстотерпцев). В 1938 году отец Пётр был расстрелян. Родные узнали об обстоятельствах его гибели только спустя 70 лет. Место последнего служения деда – Сретенский храм в деревне Мечетка близ города Боброва Воронежской области.

 Отец - Митрофан Петрович Соколов был третьим, самым младшим ребенком в семье священника Петра. Бабушка, Варвара Алексеевна Соколова, перед родами пешком совершила паломничество к мощам святителя Митрофана Воронежского, поскольку первые два ребенка в семье родились болезненными и сразу умерли. Она дала обет, если родится мальчик, назвать его Митрофаном в честь Воронежского святителя. Митрофан Петрович был также арестован и осужден на 10 лет по статье 58.10. Главный пункт обвинения: «Устраиваясь в бригаду плотников, скрыл свое социальное происхождение, о том, что является сыном контрреволюционно настроенного священника». После отбывания срока отец был полностью реабилитирован. Но он остался на Севере, в Коношском районе, где отбывал срок. Здесь он встретил свою спутницу жизни - Таисию Ивановну Соколову, в девичестве Васильеву. В семье родилось три сына.  

Воспитанием детей в семье Соколовых занималась старшая сестра Митрофана Петровича - Александра Петровна Бакулина. Тетя Шура посвятила детям всю свою жизнь. Ее семья вся погибла во время войны, и целью своей жизни она поставила сохранить веру в роду Соколовых. Умерла она в 1997 году в возрасте 90 лет. Когда Евгению было три года, она раскрыла перед ним Евангелие в картинках и многие вечера рассказывала о пришествии в мир Бога для спасения людей. Почти каждый год тетя Шура, уезжая на могилу своего сына, который похоронен на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге, брала братьев Соколовых с собой с одной только целью - причастить Святых Христовых Таин. Подолгу предварительно разговаривала с духовником, объясняя, что это единственная возможность причаститься один раз в году. Ибо на территории Коношского района не было ни одной действующей церкви.

 В 1968 году Евгений Митрофанович поступил в Рязанский радиотехнический институт. По окончании института два года служил в армии лейтенантом. В это время женился. После демобилизации приехал в город Новодвинск, куда в 1969 году переехали его родители, и работал в отделе автоматизированных систем управления крупнейшего в Европе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) до 1997 года.

 В 1996 году рукоположен в дьяконы, а в 1998 году в иереи. В 1996 году поступил в Свято-Тихоновский богословский институт, который окончил в 2001 году. Поначалу служил в Покровском храме города Новодвинска. В 2001 году переведен в Коношский район в поселок Ерцево настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Окормлял зону особо строго режима, где когда-то отбывал свой срок отец протоиерея Евгения. Осенью 2003 года переведен настоятелем домового храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при Поморском государственном университете, а также назначен руководителем миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии. 

28 январь 08:47 | : Будни / Верую

