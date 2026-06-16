Две компании в Архангельской области доигрались до штрафов

Органами прокуратуры области и автономного округа в первом полугодии текущего года выявлено 66 нарушений законодательства о концессионных соглашениях, в целях устранения которых внесено 26 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 9 лиц.

Выявлялись случаи ненадлежащего исполнения концессионерами своих обязательств.

Например, оказание концессионером ООО «Районный водоканал» услуги водоснабжения потребителям в г. Сольвычегодске Котласского района ненадлежащего качества послужило основанием для внесения Котласской межрайонной прокуратурой представления указанной организации, привлечения ее органами Роспотребнадзора по материалам прокурорской проверки к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В связи с оказанием потребителям услуги по поставке тепловой энергии ненадлежащего качества концессионером ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» органами Ростехнадзора по материалам проверки Котласской межрайонной прокуратуры данная организация привлечена к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.