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Две компании в Архангельской области доигрались до штрафов

Органами прокуратуры области и автономного округа в первом полугодии текущего года выявлено 66 нарушений законодательства о концессионных соглашениях, в целях устранения которых внесено 26 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 9 лиц.

Выявлялись случаи ненадлежащего исполнения концессионерами своих обязательств. 

Например, оказание концессионером ООО «Районный водоканал» услуги водоснабжения потребителям в г. Сольвычегодске Котласского района ненадлежащего качества послужило основанием для внесения Котласской межрайонной прокуратурой представления указанной организации, привлечения ее органами Роспотребнадзора по материалам прокурорской проверки к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В связи с оказанием потребителям услуги по поставке тепловой энергии ненадлежащего качества концессионером ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» органами Ростехнадзора по материалам проверки Котласской межрайонной прокуратуры данная организация привлечена к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.  

21 июль 14:53 | : Скандалы

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