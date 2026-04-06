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Архангелогородцы считают депутатов и политиков переоцененными

Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. Об этом рассказали 22% жителей Архангельска. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (11%).

 Доходы программистов назвали завышенными 10% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

6% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 8% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и проч.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.

 Горожанки также чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение.


 

11 июнь 08:38 | : Скандалы

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