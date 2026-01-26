Вверх
"Не виноватая я!". Открытое письмо экс-ректора СГМУ

Дорогие земляки!
Уважаемые коллеги, выпускники АГМА-АГМИ-СГМУ, пациенты, друзья!

Я, Горбатова Любовь Николаевна, экс-ректор СГМУ (г. Архангельск), врач и педагог обращаюсь к вам за помощью и поддержкой.

Являюсь коренной архангелогородкой, всей душой люблю наш город и край. В течение 45 лет я в медицине, и 36 лет работала в медицинском университете. Я учила студентов, будущих врачей становиться не просто профессионалами, но и со всей ответственностью относиться к своей работе, здоровью и жизни людей, которым они должны служить, учила милосердию, справедливости, соблюдению закона, неравнодушию и преданности не только своему делу, но и нашей Родине.

В течение многих лет я лечила детей и взрослых и внедряла самые современные технологии. Все силы и знания старалась использовать для развития родного университета, жертвуя своим личным свободным временем, здоровьем, ресурсами, а иногда и временем своей семьи во имя поставленных передо мной задач.

Будучи руководителем СГМУ более 10 лет, старалась создавать благоприятную среду для качественной подготовки кадров, реализации возможностей и талантов сотрудников, студентов, молодых ученых, практических врачей. Очень старалась, чтобы мы вместе с коллективом университета активно принимали участие в развитии здравоохранения и образования для пользы нашей страны. Чтобы людям, работающим в университете, хотелось с радостью идти на работу, чтобы они чувствовали свою нужность, безопасность, защищенность!

То, что происходит со мной в настоящее время не поддается никакому описанию и не соответствует здравому смыслу! Меня обвинили в хищении, которого я не совершала, в корыстном умысле, которого не было, даже подумать об этом никогда не могла! А все, что я сделала, это отдала распоряжение за счет внебюджетных средств нанять адвоката для защиты имущественного положения и деловой репутации университета, по ранее возбужденному уголовному делу, так как юридическая служба не должна была иметь и не имела подходящей квалификации. Как руководитель – я не просто должна, а обязана была попытаться защитить людей! Ни одного рубля бюджетных средств не было потрачено, подобные договоры найма из внебюджета разрешаются, и процедура не была нарушена. Министерство Здравоохранения приняло и утвердило все отчеты. 

Однако меня ложно обвинили в присвоении денег. С каких это пор разрешенная оплата университетом договоров с другими людьми стала рассматриваться судом, как мое личное хищение? Где же здесь справедливость?

Огромной болью и непониманием для меня явилось то, что в приговоре меня обозначили «социально опасным» человеком, потому я должна быть изолирована от общества в колонию общего режима на 2 года. Как же так? Для кого именно и чем я опасна? Большего абсурда было трудно придумать! За все годы своей работы не имела ни единого замечания, выговора, а наоборот, имею награды, в том числе и государственные, а они не раздаются нашей страной незаслуженно.

В мое образование (институт-интернатура-ординатура-аспирантура-докторантура) государство вложило немалые средства, вырастив доктора наук, профессора, изобретателя, квалифицированного врача и преподавателя, которыми я могла бы работать, еще несколько лет, помогая людям и передавая опыт и знания следующим поколениям медиков. Можно ли поставить знак равенства между моими возможностями и тем трудом, который я буду выполнять в колонии? Разве это выгодно государству при том дефиците врачей и педагогов, который есть в настоящее время? И даже если я не нужна ВУЗу и здравоохранению, будучи пенсионеркой в настоящее время могу, наконец, посвятить жизнь воспитанию внуков, что тоже важно.

Мне много раз советовали признать свою вину. Только в чем? В том, что я не совершала!
Для меня это было бы выгодно, но всю жизнь я учила говорить своих детей и учеников правду, верить в справедливость. Такой выгоды для себя я не хочу. Как православный человек стараюсь достойно переносить лишения: дикий холод в камере СИЗО, мыши, отсутствие питьевой воды и необходимых лекарств, а также отсутствие медицинской помощи, когда это нужно. Иначе я просто не смогу смотреть людям в глаза, оговорив себя, согласившись на эту «выгоду».

Для чего необходимо это «образцово-показательное» уничтожение меня, как человека, личности, незаслуженное растаптывание моего достоинства? Чью дорогу я перешла? Кто заинтересован в уничтожении женщины на седьмом десятке и уже имеющей целый ряд заболеваний, посвятившей всю свою жизнь служению Родине и людям? Кому выгодно и для каких целей издеваться и над моей семьей, которая вся также служит людям в медицине?
Я хочу только справедливого к себе и к моим близким отношения.

Надеюсь, что Бог даёт мне это всё для укрепления духа, постараюсь все выдержать. И также знаю, что Бог-судья всем тем, кто это затеял и делает. К счастью, я помню примеры святых, претерпевших ещё большее страдание во славу Божию, за правду и справедливость. Будучи простым человеком, все это очень тяжело даётся мне, но по-другому я просто не могу.

Прошу Вашей поддержки и помощи. От всей души благодарю всех, кто уже откликнулся и выступил в мою защиту!
С любовью и уважением,
Горбатова Любовь Николаевна

Напомним, 6 февраля Любови Горбатовой вынесен приговор – два года колонии общего режима. Как говорится, на одной ноге можно отстоять… но честное имя дороже.

