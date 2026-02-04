Антипатриотичное. "LADA" стала лидером по ДТП

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику страховых случаев по ОСАГО за 2025 год и выяснили, водители каких машин чаще всего становятся виновниками аварий. Абсолютным лидером антирейтинга стала Lada — на долю отечественного автопрома пришлось почти 22% всех ДТП. То есть каждая пятая авария в России случается по вине водителя «Лады».

Если копнуть глубже и заглянуть в модельный ряд, картина становится ещё занятнее. Самой аварийной моделью признана Granta. За ней пылят по дорогам представители семейства Samara, Priora и, конечно, легендарные «Жигули» — все как один, от «копейки» до «семёрки». И только после этой классики советского и российского автопрома в статистике появляется Vesta. Видимо, новые технологии всё-таки учат аккуратному вождению.

Дальше по списку идут массовые, бюджетные иномарки. Самыми аварийными среди них стали корейская Kia Rio, японская Toyota Corolla и вновь корейский Hyundai Solaris.

При этом в топ-10 самых аварийных марок не попало ни одного китайского бренда. Haval занял лишь 11-е место, Chery — 15-е, Geely — 20-е. Впрочем, это объясняется не столько осторожностью водителей, сколько сроком эксплуатации: массовые продажи китайских автомобилей в России начались всего 3–4 года назад, тогда как Lada и другие лидеры рейтинга ездят по дорогам десятилетиями.

Топ-10 марок — виновников ДТП в 2025 году:

Марка Доля 1. Lada (ВАЗ) 21,93% 2. KIA 4,75% 3. Toyota 4,53% 4. Hyundai 4,29% 5. Nissan 3,23% 6. Renault 3,21% 7. Ford 2,74% 8. Chevrolet 2,54% 9. Volkswagen 2,52% 10. ГАЗ 1,35%

Так что, если в зеркале заднего вида вы видите приближающуюся Granta или «шестёрку», возможно, стоит чуть сбавить скорость и пропустить — пусть едут по своим делам. А статистика «Согласия» лишний раз напоминает: за рулём важно не то, сколько лошадей под капотом, а кто сидит за рулём.