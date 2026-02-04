Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Антипатриотичное. "LADA" стала лидером по ДТП

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику страховых случаев по ОСАГО за 2025 год и выяснили, водители каких машин чаще всего становятся виновниками аварий. Абсолютным лидером антирейтинга стала Lada — на долю отечественного автопрома пришлось почти 22% всех ДТП. То есть каждая пятая авария в России случается по вине водителя «Лады».

Если копнуть глубже и заглянуть в модельный ряд, картина становится ещё занятнее. Самой аварийной моделью признана Granta. За ней пылят по дорогам представители семейства Samara, Priora и, конечно, легендарные «Жигули» — все как один, от «копейки» до «семёрки». И только после этой классики советского и российского автопрома в статистике появляется Vesta. Видимо, новые технологии всё-таки учат аккуратному вождению.

Дальше по списку идут массовые, бюджетные иномарки. Самыми аварийными среди них стали корейская Kia Rio, японская Toyota Corolla и вновь корейский Hyundai Solaris.

При этом в топ-10 самых аварийных марок не попало ни одного китайского бренда. Haval занял лишь 11-е место, Chery — 15-е, Geely — 20-е. Впрочем, это объясняется не столько осторожностью водителей, сколько сроком эксплуатации: массовые продажи китайских автомобилей в России начались всего 3–4 года назад, тогда как Lada и другие лидеры рейтинга ездят по дорогам десятилетиями.

Топ-10 марок — виновников ДТП в 2025 году:

Марка

Доля

1. Lada (ВАЗ)

21,93%

2. KIA

4,75%

3. Toyota

4,53%

4. Hyundai

4,29%

5. Nissan

3,23%

6. Renault

3,21%

7. Ford

2,74%

8. Chevrolet

2,54%

9. Volkswagen

2,52%

10. ГАЗ

1,35%

 

Так что, если в зеркале заднего вида вы видите приближающуюся Granta или «шестёрку», возможно, стоит чуть сбавить скорость и пропустить — пусть едут по своим делам. А статистика «Согласия» лишний раз напоминает: за рулём важно не то, сколько лошадей под капотом, а кто сидит за рулём.

25 февраль 08:00 | : Скандалы

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (319)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20