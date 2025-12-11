Неприятный тип из Архангельске совместил Георгиевскую ленту со свастикой

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Архангельска, обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление символов воинской славы России, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что обвиняемый в преддверии празднования

84 годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов опубликовал на своей странице в социальной сети, имеющей открытый доступ для неограниченного круга лиц, изображение Георгиевской ленты с размещенной на ней нацистской свастикой, фотографией военного преступника и текстовым сообщением, оскверняющим символ воинской славы России.

С информационным материалом ознакомились пользователи социальной сети.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано в отделе СУСК России по Архангельской области и НАО и будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.