В Архангельске новый знак на Урицкого парализовал движение

В Народном фронте – поток жалоб автомобилистов. Один знак – сотни недовольных водителей и затяжные пробки.

Архангельск возмущен: с 13 февраля на перекрестке Урицкого – Ломоносова изменили правила игры, и теперь они работают против людей. Раньше из правой полосы можно было ехать и прямо, и направо. Теперь – только направо. Итог? Искусственное “бутылочное горлышко”, заторы даже днём и неизбежные штрафы для тех, кто едет “по привычке”.

Вместо того чтобы разгрузить популярный маршрут, город получил новый очаг напряжения, ведь львиная доля автомобилей направляется именно прямо – в сторону моста через Северную Двину, который ежедневно пересекает около 30 тысяч единиц транспорта.

Северяне направляют жалобы городским властям, но срок ответа – месяц.

Народный фронт обратился в администрацию Архангельска. Требуем вернуть привычный и удобный режим проезда, который не заставляет людей беспричинно стоять в очередях. Дороги должны помогать жителям, а не создавать проблемы на пустом месте.  

16 февраль 15:47 | : Скандалы

