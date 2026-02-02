В Архангельске новый знак на Урицкого парализовал движение

В Народном фронте – поток жалоб автомобилистов. Один знак – сотни недовольных водителей и затяжные пробки.



Архангельск возмущен: с 13 февраля на перекрестке Урицкого – Ломоносова изменили правила игры, и теперь они работают против людей. Раньше из правой полосы можно было ехать и прямо, и направо. Теперь – только направо. Итог? Искусственное “бутылочное горлышко”, заторы даже днём и неизбежные штрафы для тех, кто едет “по привычке”.



Вместо того чтобы разгрузить популярный маршрут, город получил новый очаг напряжения, ведь львиная доля автомобилей направляется именно прямо – в сторону моста через Северную Двину, который ежедневно пересекает около 30 тысяч единиц транспорта.



Северяне направляют жалобы городским властям, но срок ответа – месяц.



Народный фронт обратился в администрацию Архангельска. Требуем вернуть привычный и удобный режим проезда, который не заставляет людей беспричинно стоять в очередях. Дороги должны помогать жителям, а не создавать проблемы на пустом месте.