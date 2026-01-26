Вверх
Парковочный коллапс на привокзальной площади Архангельска требует решений

В Народном фронте – волна обращений из-за нехватки мест на парковке у ЖД вокзала. Проблема не в наплыве поездов, а в том, что местные жители используют площадь как бесплатную долгосрочную стоянку.

Эксперты НФ убедились: в 11 утра, между крупными рейсами, здесь яблоку негде упасть. И хотя стоянка у стратегического объекта вмещает около ста машин, запарковаться на ней – большая удача.

Всё дело далеко не в туристах. Об этом говорят и десятки “подснежников”. Машины у вокзала паркуют жильцы соседних кварталов и работники офисных зданий. Бросают транспорт на временное хранение и те, кто уехал на поезде.

Оккупированная парковка мешает не только встречающим и провожающим, но и коммунальщикам, пытающимся расчистить снег.

Народный фронт обратился в администрацию Архангельска. Общественники требуют установить знаки, ограничивающие время парковки. Это позволит упорядочить поток машин и вернуть чистоту на вокзальную площадь.  

13 февраль 16:54 | : Скандалы

