В Поморье детей-инвалидов обходили медицинскими препаратами

При проведении проверок, в том числе по обращениям граждан, прокурорами пресечены нарушения прав несовершеннолетних на льготное обеспечение лекарственными препаратами, продуктами специализированного питания, медицинскими изделиями, допущенные медицинскими организациями, ГУП АО «Фармация», в 2025 году восстановлены права более 70  детей. 

К примеру, в ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» на протяжении длительного времени не оказывалась паллиативная медицинская помощь ребенку-инвалиду, имеющему статус паллиативного больного. В связи с этим прокуратурой Плесецкого района руководителю учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого организовано оказание медицинской помощи ребенку.

Несвоевременное предоставление льготного рецепта и длительное необеспечение ребенка лекарственным препаратом «Эрдафитиниб» явились основанием для внесения прокуратурой г. Новодвинска в ГБУЗ «Новодвинская центральная городская больница», ГУП «Фармация» представлений, по результатам рассмотрения которых несовершеннолетний обеспечен лекарственным препаратом.

Основанием для внесения Онежской межрайонной прокуратурой представления руководителю ГУП «Фармация» явилось нарушение сроков обеспечения двух детей лекарственным препаратом «Ламотриджин» ввиду его отсутствия в аптечной организации и на складе, в результате чего льготные рецепты приобрели статус отсроченных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.

Выявлены факты несвоевременного обеспечения специализированным питанием шести несовершеннолетних, в связи с этим прокурорами городов Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Каргопольского района в ГУП «Фармация» и медицинские организации внесены представления, которые удовлетворены.

Прокуратурой Ленского района внесено представление главному врачу ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» в связи с непроведением ребенку третьей вакцинации против полиомиелита ввиду отсутствия вакцины в учреждении. Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.

Обеспечение детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находится на постоянном контроле органов прокуратуры. 

В связи с этим в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов открыта «горячая линия» по номеру телефона (8182) 41-01-50, на которую могут обратиться родители (законные представители) несовершеннолетних, чьи права нарушены.

