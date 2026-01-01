Вверх
Автовокзал. Позорище Архангельска

В социальных сетях активно обсуждается ужасное состояние архангельского автовокзала, на которое, из-за географической близости, обращают внимание все прибывающие в столицу Поморья железнодорожным путем.

Поводом для дискуссии стала публикация от наши коллег с «Архсвободы»:

«Когда-то один из крупнейших автовокзалов европейского Севера сегодня выглядит удручающе. Пассажирам приходится ожидать рейсы в холодных и некомфортных условиях, которые мало соответствуют статусу областного центра.

 Двухэтажное здание автовокзала было открыто в 1987 году и в своё время считалось гордостью города. Сейчас же, по словам горожан в социальных сетях, его состояние вызывает лишь недоумение и стыд.

 Архангельск встречает гостей именно здесь — и этот факт всё чаще становится поводом для критики со стороны жителей»..

Комментарии пользователей.

Галина:

- Приезжали на автовокзал и через тропинки шли на ж/д вокзал, но и там тоже тот ещё бардак, но получше. Но довести общественное, нужное всем место автовокзал до такого - нет совести. Куда власть смотрит?! Помню, в 87ом, когда вокзал сдавали, мы все были рады т.к. там и кафешка была перекусить, и удобства, чтоб дождаться автобуса или перейти к ж/д вокзалу – слева, чуть дальше. В общем, впечатление такое, что ничего прошлого не осталось! А было в хорошем состоянии и чистое, а то, что на фото, просто дикие трущобы. Там было чисто и удобно - сиди и жди, или перекуси в кафе, или пирогов купи, газеты и т.д. Спокойно сиди и жди свой рейс. 

Дмитрий:

- Автовокзал с открытия не особо был дружелюбен. Вся пригородка стояла на сквозняке и мёрзла. Комфорт только на дальние рейсы, ибо они четко по местам продавали билеты и на определенное время приезжали. Туалеты были почему--то только с обратной стороны здания  и вход в них снаружи. Парковка для машин почти сразу платной стоянкой стала. Да и могли б сразу ближе к ЖД построить. Тем более, до сих пор там толковых дорожек между вокзалами нет..


22 январь 13:03 | : Скандалы

