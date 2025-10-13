Мирный встретил новый год в коммунальном коллапсе

В новогоднюю ночь в городе Мирный Архангельской области произошло масштабное нарушение коммунального обеспечения. Об этом сообщает издание «Регион 29»:

- В результате аварии на подстанции в Плесецке во многих домах города были отключены электричество, водоснабжение и отопление.

В настоящее время аварийные бригады приступили к ликвидации последствий инцидента на подстанции. Коммунальные службы Мирного также ведут работу по восстановлению подачи всех ресурсов в жилые кварталы.

Более подробная информация о причинах и масштабах аварии, а также о ходе восстановительных работ, будет представлена позднее по итогам рабочего совещания в администрации города с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.