Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мирный встретил новый год в коммунальном коллапсе

В новогоднюю ночь в городе Мирный Архангельской области произошло масштабное нарушение коммунального обеспечения. Об этом сообщает издание «Регион 29»:

- В результате аварии на подстанции в Плесецке во многих домах города были отключены электричество, водоснабжение и отопление. 

В настоящее время аварийные бригады приступили к ликвидации последствий инцидента на подстанции. Коммунальные службы Мирного также ведут работу по восстановлению подачи всех ресурсов в жилые кварталы.

Более подробная информация о причинах и масштабах аварии, а также о ходе восстановительных работ, будет представлена позднее по итогам рабочего совещания в администрации города с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

01 январь 11:46 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. Другой взгляд
«Я стою у ресторана», часть 20. За грузинским столом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (4)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20