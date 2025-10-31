«РИКО» против Виривского. Что транспортная компания ответила депутату АрхГорДумы

Депутат Владислав Виривский (https://vk.com/virivskiy) от партии «Новые люди» инициировал мониторинг общественного транспорта «РИКО», требуя проконтролировать исполнение муниципальных контрактов на перевозки. Это первая за долгое время попытка оказать системное давление на транспортного монополиста.



Результаты оказались плачевны. Депутат обнародовал данные о том, сколько автобусов не выходят на рейсы, опаздывают, и как долго находятся на ремонте. РИКО подозревают в неэффективном использовании бюджетных денег и «экономии» на ремонте собственных транспортных средств.



В свою очередь, РИКО решили ответить, и обвинили депутата в пиаре и распространении «недостоверной информации». При этом, сама компания никаких данных о ремонте автобусов не предоставила, реальное количество пропущенных рейсов скрывает, а главный аргумент против депутата – то, что он молодой.

Ответ компании был расценен общественностью как неконструктивный, в социальных сетях люди считают, что РИКО умеет только «писать ответы на жалобы» вместо исправления ошибок и реальной работы.



Следим за развитием событий. Пока можно точно сказать, что если это и подготовка партии к будущим выборам, то «Новые люди» выбрали правильное направление работы, пока ответы Рико выглядят, как неудачная попытка спасти свою репутацию.



Однако, возможны ли реальные изменения в сфере общественного транспорта в Архангельске, мы узнаем только по итогам этого «противостояния».



А на чьей стороне вы, читатель? На стороне депутата или РИКО?