Котласское телевидение попрощалось со зрителями

Панегирик в память муниципальной телекомпании, разрушенной мадам Дейнеко, ставшей лауреатом номинации «Банкротство года», представили журналисты KOT'News, когда-то испытавшие на себе деструктивную силу хрупкой на вид теледивы:

- Местное «Котлас ТВ» официально стало историей…

В этой связи наши коллеги утроили вчера прощальную вечеринку, куда пригласили не только друзей, но и тех, кто в разные годы имел отношение к созданию и работе телевидения, делая его по своему интересным для огромной аудитории котлашан.

Представляете, почти 28 лет назад, 13-го января 1998 года в эфир вышла первая телевизионная программа «Телекурьер», с которой и началась история котласского телевидения. Целую жизнь назад…

Как вспоминает бывший директор МАУ «Информационная компания «Котлас ТВ» Елена Чецкая, всякое бывало в работе телевидения, а на её долю выпала, как ни странно - борьба за выживание [Елена Чецкая сменила на посту директора МАУ Светлану Дейнеко - прим. ред.]

«Мы вытаскивали учреждение из долгов, обновляли оборудование, расширяли зрительскую аудиторию, делали крутые телепроекты, прямые трансляции, чтобы "Котлас ТВ" звучало и выглядело современно. И главное, безустанная борьба за сохранение телеканала для наших зрителей, для города», - написала Елена Валентиновна на своей странице ВКонтакте.

В январе Котлас ТВ исполнилось бы 28 лет. Почти три десятилетия истории, эфиров, идей, споров, побед и поражений, но, к сожалению, было принято решение о его ликвидации...

Если кто-то сейчас думает, что КОТы рады закрытию конкурентов, то он глубоко ошибается. Мы не просто опечалены, а очень злы! Злы, что из-за одной вертихвостки 28-летний труд многочисленных талантливых людей «выброшен на помойку истории».

Да, мы порой буквально издевались над нашими коллегами, называя их «КолхозТВ», подшучивали над ними «на грани», но что поделать, работа у нас такая в жанре «агрессивной политической журналистики». Но при этом мы действительно имели удовольствие прикоснуться к работе профессионалов высочайшего уровня, которые, собственно говоря, нас всему и научили: Елена Ларева, Елена Кермич, Николай Патюков, Олег Сивачек.

Мы никогда и не скрывали, что сами с удовольствием смотрели мимимишные вечерние выпуски новостей (когда они не касались политики), и всегда говорили: в правительстве области, Денису Шевеле, что это телевидение нужно во что бы то ни стало сохранить и продолжать развивать. После того, как Светлану Дейнеко вышвырнули из кресла мэра, мы даже ездили в Архангельск и предлагали объединить в один медиа-холдинг два ТВ под руководством одного директора Елены Чецкой: КОТы бы занимались политическими новостями, Котлас ТВ продолжал бы работать в «новостном блоке повседневной жизни». И получили на это согласование зам. губернатора. Но… Денис Дмитриевич – «мудрый олень» залил себе уши белобрысо-краснознаменной «патокой» и никого не захотел слушать. Он же «мудрый»! А потом он просто «добил» телевидение, снова назначив туда Светлану Дейнеко, а она, в свойственной ей манере «всё снова провалила». Телеканал не смог получить лицензию…

Вот так вчера и закончилась 28-летняя история МАУ «Информационная компания «Котлас ТВ».

И заметьте, какая ирония: на прощальный вечер вчера пришло столько людей (на фото)… не было только виновницы «торжества» - Светланы Дейнеко.

А от себя хочется пожелать коллегам не отчаиваться. Жизнь не заканчивается, перевернута лишь очередная страница её истории. Главное держитесь от Светланы Дейнеко подальше, и всё у вас будет хорошо.