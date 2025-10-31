Окраина Новодвинска задыхается в гари из-за местного автосервиса

По жалобам жителей города бумажников представители Народного фронта побывали на месте работы автомастерской на выезде из Новодвинска в сторону села Холмогоры.



Владельцы сервиса устроили настоящую "адскую топку": жгут старые дрова, нефтепродукты и отходы непонятного содержимого. Едкий дым вместе с гарью и копотью оседает на домах частного сектора, до которого около 160 метров, и ближайшей пятиэтажке. В итоге более сотни человек вынуждены мучаться в духоте либо задыхаться от ядовитых продуктов горения.



А территория мастерской? Горы мусора, пропитанного мазутом, пластик, горбыль и деревянные обломки — настоящая бомба замедленного действия.



️Во время рейда фронтовики выявили следующие нарушения:

— территория захламлена пожароопасными отходами лесопиления и не только;

— у мастерской нет ни вывесок, ни щитов с информацией о владельце сервиса;

— отходы сжигаются без лицензии;

— по нашим данным, автомастерская не внесена в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.



Народный фронт обратился в мэрию Новодвинска и надзорные ведомства. Требует проверить законность выделения и целевого использования земельного участка, работу автосервиса и принять меры прокурорского реагирования.