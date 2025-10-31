Вверх
Прокуратура навела порядок в медпомощи на 29-ом лесозаводе

Заместитель прокурора города Архангельска Владислав Кононов с рабочим визитом посетил возведенный в рамках национального проекта «Здравоохранение» офис врача общей практики в поселке 29-го Лесозавода.

Констатировано, что возведенное здание отвечает предъявляемым требованиям, прием пациентов организован в комфортных условиях. 

Сотрудником надзорного ведомства проверено соблюдение порядка оказания медицинской помощи, проведены беседы с пациентами, которым даны разъяснения законодательства. Поступившие предложения доведены до сведения администрации учреждения здравоохранения.

По фактам допущенных нарушений главному врачу ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» внесено представление об устранении нарушений закона.

Вопросы соблюдения прав граждан на качественное и своевременное оказание медицинской помощи остаются на контроле прокуратуры Архангельска.


12 декабрь 12:20 | : Скандалы

