В Архангельске продолжают арестовывать строительных функционеров

Вчера в Архангельске силовики задержали исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» Андрея Казака. Предположительно ему инкриминируется присвоение денежных средств организации. Об этом сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» с ссылкой на собственные источники.

Казак тратил деньги организации, у которой в одном из банков имеется счёт. На что шли эти средства, пока неизвестно.

Вчера же Казаку была избрана мера пресечения — суд отправил его на два месяца под стражу. В настоящий момент фигурант помещён в СИЗО на Попова.

Коллеги также напоминают, что в Архангельской области продолжается расследование резонансного уголовного дела в отношении бывших руководителей СРО «Союз профессиональных строителей» Бессерта, Чурбанова и Струнковой. Трио обвиняется в коммерческом подкупе. В этом деле куча эпизодов и оно потихоньку выходит на финишную прямую.

То есть, все эти левые «союзы по корпоративному признаку» еще раз дискредитировали себя.