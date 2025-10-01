Мошенники, обокравшие строительство больницы в Архангельске, получили по заслугам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем представителям коммерческих организаций. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего должностного положения при исполнении в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственного контракта на выполнение работ по строительству одного из корпусов областной детской больницы организовали заключение с подконтрольными субподрядными организациями договоров поставки оборудования и материалов по завышенной цене, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

При проведении совместных мероприятий следователей СК и сотрудников РУФСБ России по Архангельской области в ноябре 2023 года задержаны трое фигурантов дела, в апреле 2024 года задержан организатор преступной схемы.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом по ходатайству следствия наложен арест на объекты недвижимости, транспортные средства и денежные средства на счетах обвиняемых на общую сумму более 120 млн. руб.

Приговором суда всем виновным лицам в зависимости от степени вины, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет.

Гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен.

Приговор суда не вступил в законную силу.