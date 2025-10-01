Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мошенники, обокравшие строительство больницы в Архангельске, получили по заслугам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем представителям коммерческих организаций. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего должностного положения при исполнении в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственного контракта на выполнение работ по строительству одного из корпусов областной детской больницы организовали заключение с подконтрольными субподрядными организациями договоров поставки оборудования и материалов по завышенной цене, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.  

 При проведении совместных мероприятий следователей СК и сотрудников РУФСБ России по Архангельской области в ноябре 2023 года задержаны трое  фигурантов дела, в апреле 2024 года задержан организатор преступной схемы. 

 В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба судом по ходатайству следствия наложен арест на объекты недвижимости, транспортные средства и денежные средства на счетах обвиняемых на общую сумму более 120 млн. руб. 

 Приговором суда всем виновным лицам в зависимости от степени вины, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет.

Гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворен.

 Приговор суда не вступил в законную силу.

 

18 ноябрь 07:45 | : Скандалы

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (236)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20