Отправились в камеры расхитители средств на строительстве больницы в Архангельске

По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд. рублей. Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 127 млн. рублей в виде необоснованно увеличенных расходов.

При проведении совместных мероприятий следователей СК и сотрудников РУФСБ России по Архангельской области подозреваемые были задержаны.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фамилии «деятелей» – Самойлов («Промстройсервис») и Петрова (начальник отдела ГУКС).