Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске двух бывших иностранцев лишили российского гражданства

МВД России и ФСБ России вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации выходцам из республик ближнего зарубежья. Основанием для них стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

 Так, два жителя Архангельской области придерживались идеологии превосходства своей национальности. Они неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием методов агрессивного и силового воздействия в отношении граждан Российской Федерации. В составе группы лиц мужчины совершали насильственные действия в отношении жителей г. Северодвинска и иные общеуголовные преступления. После лишения российского гражданства они были депортированы.

 

30 октябрь 12:07 | : Скандалы

Главные новости


С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (396)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20