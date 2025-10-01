В Северодвинске двух бывших иностранцев лишили российского гражданства

МВД России и ФСБ России вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации выходцам из республик ближнего зарубежья. Основанием для них стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Так, два жителя Архангельской области придерживались идеологии превосходства своей национальности. Они неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием методов агрессивного и силового воздействия в отношении граждан Российской Федерации. В составе группы лиц мужчины совершали насильственные действия в отношении жителей г. Северодвинска и иные общеуголовные преступления. После лишения российского гражданства они были депортированы.