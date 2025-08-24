Вверх
Иногда они сидят. Министры здравоохранения, оказавшиеся за решеткой

Как мы уже сообщали, в субботу вечером был задержан, а позже арестован на 2 месяца и препровожден в СИЗО-4 (местное «Лефортово») министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский. Ему вменяется коррупционное преступление – получение взятки в 10 млн.

Источники в областной администрации говорят, что перед самым арестом Герштанский якобы бросил фразу – «ухожу с должности, надоело участвовать в их схематозах». То есть, продолжение следует… с таким настроением он вряд ли станет молчать на следствии.

Что ж, не он первый, не он последний. Представляем таких же министров региональных правительств, оказавшихся за решеткой в последние годы (список от издания KOT'News):

В июне 2025 г. в Кузбассе за взятку был задержан экс-министр здравоохранения области Дмитрий Беглов, который тоже ушел в отставку меньше недели до задержания. 

 В августе задержали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по делу о присвоении или растрате имущества в особо крупном размере (свыше 120 млн. руб.)

 В 2023 г в Самаре по делу о мошенничестве так же был задержан глава Минздрава региона Армен Бенян и его заместитель. Правда, потом Беняна отпустили, а заместитель сел.

Коллеги говорят, что список неполный. Такова реальность…

23 сентябрь 08:14 | : Скандалы

