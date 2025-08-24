Вверх
Архангельск находится под угрозой обрушения деревянных домов

Проблема обрушения деревянных домов является актуальной для города Архангельска, и заставить органы власти принимать в связи с этим меры пришлось прокурору.

Так, при выявлении прокуратурой города бездействия администрации городского округа «Город Архангельск», связанного с непринятием мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и расселению аварийных многоквартирных домов, грозящих вот-вот сойти со свай, прокурором в суд предъявляются исковые заявления о признании такого бездействия незаконным и возложении обязанности в короткие сроки принять меры по расселению жильцов.

С позицией прокуратуры о том, что сроки расселения аварийных домов должны  устанавливаться с учетом объективной разумности и возможной опасности зданий для жизни и здоровья людей, согласились районные и областной суды. В двух случаях решения  нижестоящих судов оставлены без изменения и судом кассационной инстанции.

К примеру, в июле текущего года судебной коллегией по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции оставлены без изменения два решения Ломоносовского районного суда города Архангельска и апелляционные определения судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда, которыми признано незаконным бездействие администрации городского округа, выразившееся в непринятии мер по предупреждению чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения двух многоквартирных домов, возложении обязанности принять неотложные меры по ее предупреждению путем расселения жильцов.

Решения судов вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокурора города.

 

