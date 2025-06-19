Вверх
Судебные приставы Архангельской области окаались неидеальными

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в первом полугодии 2025 году разрешено свыше одной тысячи жалоб на нарушения законодательства об исполнительном производстве.

Доводы каждого третьего обращения по вопросам оспаривания действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей признаны обоснованными.

Граждане, как правило, сообщали о несвоевременном совершении исполнительных действий, необоснованном обращении взыскания на имущество должников, незаконном окончании и приостановлении исполнительных производств.                          

Например, по инициативе прокуратуры ЗАТО г. Мирный отменено незаконное постановление судебного пристава-исполнителя о приостановлении исполнительного производства о взыскании морального вреда, причиненного преступлением.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленского района, судебным приставом-исполнителем активизирована работа по взысканию алиментов, по факту неуплаты родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Потребовалось вмешательство прокуратуры Плесецкого района в связи с ошибочной идентификацией персональных данных заявителя, которого необоснованно признали должником.

С учетом остроты вопросов надзорным ведомством совместно с представителями УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся тематические приемы граждан. 

Так, на личный прием к заместителю прокурора области и автономного округа в июне 2025 года смогли обратиться 11 жителей Архангельской области, которых волновали вопросы соблюдения законодательства об исполнительном производстве. 

14 август 14:41 | : Скандалы

