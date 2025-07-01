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Дядя из Воронежа грязно домогался своей племянницы из Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132, ч.ч.1,2 ст.135, ч.ч.1,3 ст.134 УК РФ (иные действия сексуального характера в малолетней, совершение развратных действий, половое сношение с малолетней).

По версии следствия, в период с 2016 по 2024 годы по месту жительства в одном из населённых пунктов Архангельской области подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности племянницы 2009 года рождения.

После обращения потерпевшей в правоохранительные органы незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее о сексуальном насилии со стороны родственника несовершеннолетняя никому не рассказывала. Подозреваемый задержан на территории Воронежской области. Суд на основании ходатайства следователя избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы. 

02 июль 12:40 | : Скандалы

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