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На прилавки Архангельской области проникли небезопасные продукты

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа с привлечением территориальных органов Роспотребнадзора проведена проверка в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

По результатам проверки в организациях и учреждениях, осуществляющих производство, хранение, переработку, расфасовку, реализацию пищевой продукции, оказывающих услуги питания выявлены нарушения производственного контроля за соответствием изготовленной продукции техническим регламентам Таможенного союза, санитарно-эпидемиологических требований при организации процесса приготовления блюд и хранении продуктов питания, факты оборота пищевой продукции лицами, не прошедшими медицинские осмотры, неисполнения требований о предоставлении потребителям и органам государственного надзора полной и достоверной информации о качестве и безопасности пищевых продуктов, ненадлежащего оформления ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию.

По результатам проверок выявлено более 100 нарушений закона, руководителям хозяйствующих субъектов и бюджетных учреждений внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.

24 июнь 10:24 | : Скандалы

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