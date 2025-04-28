После наезда прокуратуры власти Приморского округа переселили инвалида в человеческое жилье

Приморской межрайонной прокуратурой по обращению опекуна недееспособного инвалида, проживающего в пос. Соловецкий, проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что мужчина 1957 года рождения, являющийся инвалидом 2 группы, проживал в квартире, расположенной в аварийном доме.

Ввиду нарушения жилищных прав гражданина прокурор обратился в суд с требованием к администрации Приморского муниципального округа предоставить ему благоустроенное жилое помещение.

Ломоносовским районным судом г. Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено, мужчине предоставлено благоустроенное жилое помещение.