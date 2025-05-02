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В Архангельске происходит катастрофа с детскими площадками

На что обратили внимание коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера».

Во дворе многоэтажного дома по адресу Воскресенская, 12 варварски раскурочена детская площадка (см. фото).

Отписка чиновников Ломоносовского округа:

«В связи с неисправным техническим состоянием и истечением максимального срока эксплуатации детского игрового оборудования на детских игровых площадках по адресам:

— ул. Северодвинская, д. 68 корп. 2;

— просп. Обводный канал, д. 40;

— ул. Воскресенская, д. 10, д. 12 оборудование подлежит демонтажу.

Работы по демонтажу игрового оборудования запланированы на май 2025 года.

Просим отнестись с пониманием!»

С пониманием чего?! Рискнем напомнить, что у нас мэр – многодетный отец, его младший как раз в том возрасте, когда детская площадка – основное место игр.

Конечно, градоначальник вряд ли проживает по указанным выше адресам. Но ведь чужих детей не бывает, не так ли, Дмитрий Александрович?

А пока ответ такой:

«В рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований установка нового игрового оборудования на перечисленных детских игровых площадках в 2025 году не запланирована.

Для организации детской игровой и спортивной площадки во дворе дома можно участвовать в региональном проекте „Комфортное Поморье“».

Занавес. И повод для серьезного разбирательства надзорных органов.

26 май 14:39 | : Скандалы

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