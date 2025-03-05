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Дмитрий Морев предложил создать "доску позора" для самых грязных магазинов

- Сегодня провел встречу с руководством торговых центров, магазинов и кафе, - рассказывает градоначальник столицы Поморья.

 - Подробно разобрали вчерашний кейс с разгрузкой на тротуаре и проездом по газону. Представитель Госавтоинспекции дал четкую оценку: ПДД запрещает выгрузку товаров на тротуарах. Водителя привлекут к ответственности, а далее будут штрафовать должностных лиц и организации – до 300 тыс. рублей.

 Для понимания: у администрации города нет полномочий согласовывать размещение магазинов в жилых домах. Не муниципалитет, а руководитель торговой компании принимает решение. И он должен продумать, как будет доставляться товар без нарушения правил благоустройства. Запретить размещение магазинов мы не можем, а наказывать за нарушения будем. И будем позорить – ввожу рубрику «Самый грязный магазин» в группу Открытый Архангельск. Горожане, делитесь фото!

 И все же главной темой диалога стала любовь к городу и уважение к жителям. Убирать граффити, мусор и снег, ремонтировать фасад, участвовать в субботниках – все это не требует огромных затрат. Нужно лишь по-новому посмотреть на значение объектов торговли и общепита в жизни современного города. А мы всегда готовы поддержать!

16 апрель 15:28 | : Скандалы

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