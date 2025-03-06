Депутат Милонов обозвал женщин с большими букетами цветов «эскортницами»

То есть, дорогими шлюхами. И это в преддверии Международного женского дня… как специально подгадал.

Особенно федерального законодателя возмутили фото в соцсетях с «миллионом алых роз»… тем более, что одноименная песня известна в исполнении недружественной теперь России певицы Пугачевой.

Аргументация Виталия Милонова – в стране проблемы с логистическими цепочками и нехватка мощностей у отечественных цветоводов.

Но есть и моральный аспект – скромные девушки завидуют своим товаркам с богатыми поклонниками. Цитата:

- Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Цветы, конечно, приятны для девушек, но не надо превращать это в безумие.

Особенно парламентарий сочувствует мужчинам, кто отказывает себе во многом, что купить любимой раз-два в год 3-5 цветочка на фоне корзин у богатеньких.

Наблюдатели задаются вопросом – когда уже уважаемая фракция «Единая Россия» инициирует проверку своего члена Виталия Милонова на адеквантность?!